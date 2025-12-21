हिंदू एकजुट हो तो बदल जाएगा बंगाल, बांग्लादेश पर भी खुलकर बोले मोहन भागवत

संक्षेप: मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना होगा। उन्हें कुछ करना होगा। शायद वे पहले से ही कुछ कर रहे हों। कुछ बातें खुली होती हैं, कुछ नहीं हो सकतीं। कभी नतीजे मिलते हैं, कभी नहीं।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गंभीर चिंता जताई है। रविवार को उन्होंने कहा, 'वे वहां अल्पसंख्यक हैं और स्थिति काफी कठिन है। इसके बावजूद, अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। विश्व भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। हम अपनी सीमाओं के भीतर जितना हो सके, उनकी मदद करें। हमें जो कुछ भी करना है, वो करना चाहिए और हम कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना होगा। उन्हें कुछ करना होगा। शायद वे पहले से ही कुछ कर रहे हों। कुछ बातें खुली होती हैं, कुछ नहीं हो सकतीं। कभी नतीजे मिलते हैं, कभी नहीं। लेकिन कुछ तो करना ही होगा।

मोहन भागवत ने कहा कि अगर हिंदू समाज एकजुट खड़ा हो जाता है तो बंगाल की स्थिति बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोलकाता के साइंस सिटी सभागार में संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'अब राजनीतिक परिवर्तन के बारे में मेरी सोच के संबंध में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम संघ के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं।'