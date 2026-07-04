'राम-राम', अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी के सवाल पर मोहन भागवत का पहला रिएक्शन

मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस और उसके स्वयंसेवकों की सर्वोच्च प्राथमिकता ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करना है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा, ‘एक आदर्श इंसान कैसे बनाया जाए।’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी पर प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। नागपुर में जब पत्रकारों ने उनसे इस आरोप पर सवाल किया कि कुछ लोग भगवान राम में श्रद्धालुओं की आस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह केवल 'राम-राम' कहकर आगे बढ़ गए। मोहन भागवत की यह छोटी सी प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब एक दिन पहले आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने चंदा घोटाले को राम भक्तों और पूरे समाज की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाने वाला बताया था। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग की थी।

दत्तात्रेय होसबाले ने दावा किया कि हिंदू विरोधी और राष्ट्रविरोधी ताकतें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का फायदा उठाकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने पूरे हिंदू समाज से भी अपील की कि वह इस कठिन समय में धैर्य और संयम बनाए रखे, ताकि इस तरह की सभी साजिशों को विफल किया जा सके। उन्होंने कहा, 'अयोध्या स्थित श्रीराम लला मंदिर में रखे दानपात्रों से चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे समाज और रामभक्तों की भावनाओं व आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है।' होसबाले ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत पूरे हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि वह इस अत्यंत निंदनीय घटना को असाधारण मामला मानते हुए मंदिर के प्रबंधन और संचालन में मौजूद सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

मोहन भागवत ने कहा कि दुनियाभर से लोग संघ के कार्यों को देखने आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या संगठन उनके संबंधित देशों के युवाओं को प्रशिक्षित करने का तरीका उन्हें सिखा सकता है। भागवत ने इस धारणा को भी खारिज करने का प्रयास किया कि संघ उन सभी संगठनों को पर्दे के पीछे से नियंत्रित या संचालित करता है, जिनमें उसके स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। वह यूट्यूब वीडियो 'डॉ. हेडगेवार: आधुनिक युग के शालिवाहन' के सार्वजनिक प्रसारण के मौके पर आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। शुक्रवार को इस कार्यक्रम के दौरान भागवत ने संघ के शताब्दी समारोह के तहत आरएसएस के प्रचारकों के जीवन पर आधारित 100 वीडियो भी जारी किए।

मोहन भागवत ने RSS के बारे में क्या बताया मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस और उसके स्वयंसेवकों की सर्वोच्च प्राथमिकता ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करना है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा, 'एक आदर्श इंसान कैसे बनाया जाए। इसकी इतनी प्रभावी पद्धति दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। पहले मैं इसकी चर्चा करता था, लेकिन अब यह बात सभी को दिखाई देने लगी है, क्योंकि देश और विदेश से लोग आते हैं और आरएसएस के कार्यों को देखते हैं। और एक बात हर कोई कहता है। पांचों महाद्वीपों से लोग आए और सभी ने यही कहा। जो भी यहां आता है, वह पूछता है- क्या आप लोग हमें ऐसा प्रशिक्षण देंगे, ताकि हम अपने देश के युवाओं को भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण दे सकें।'