'राम-राम', अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी के सवाल पर मोहन भागवत का पहला रिएक्शन; टॉप-5 न्यूज

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पोस्ट में दावा किया कि श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी की परतें लगातार खुल रही हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस से जुड़े बड़े चोरों को बचाने का काम पुरजोर तरीके से किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी पर प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। नागपुर में जब पत्रकारों ने उनसे इस आरोप पर सवाल किया कि कुछ लोग भगवान राम में श्रद्धालुओं की आस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह केवल 'राम-राम' कहकर आगे बढ़ गए। वहीं, केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के बीच अब सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी सिया गोयल की पुलिस हिरासत के दौरान पहने गए स्वेटशर्ट को लेकर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि सिया 30 हजार रुपये कीमत का ब्रांडेड स्वेटशर्ट पहनकर पुलिस के साथ दिखाई दी। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज...

दान चोरों ने रामलला को चढ़ा सोना पिघलाकर बिस्कुट बनाया? अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के दान से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच अब एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई है। मंदिर से चोरी हुए सोने के आभूषणों का सुराग लगाने में जुटी स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) को शक है कि पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने इन गहनों को पिघलाकर सोने के बिस्कुट में तब्दील कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

'राम-राम', अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी के सवाल पर मोहन भागवत का पहला रिएक्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी पर प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। नागपुर में जब पत्रकारों ने उनसे इस आरोप पर सवाल किया कि कुछ लोग भगवान राम में श्रद्धालुओं की आस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह केवल 'राम-राम' कहकर आगे बढ़ गए। पढ़ें पूरी खबर...

क्या सिया गोयल ने पुलिस कस्टडी में 30 हजार का स्वेटशर्ट पहना? वायरल फोटो पर बवाल केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के बीच अब सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी सिया गोयल की पुलिस हिरासत के दौरान पहने गए स्वेटशर्ट को लेकर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि सिया 30 हजार रुपये कीमत का ब्रांडेड स्वेटशर्ट पहनकर पुलिस के साथ दिखाई दी। पढ़ें पूरी खबर...

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय बने आखिरकार तीन मैचों के इंतजार के बाद वैभव सूर्यवंशी का अंतरराष्ट्रीय डेब्यू हो गया है। वे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेल रहे हैं। मैनचेस्टर में खेले जा रहे इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है। प्लेइंग 11 में शामिल होने और डेब्यू करने के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। पढ़ें पूरी खबर...