मतभेद तो हैं पर… भाजपा के साथ RSS के मतभेदों पर क्या बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को भाजपा के साथ संघ के मतभेदों को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव सहित कई अन्य प्रश्नों पर भी उत्तर दिए हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ विचारों को लेकर मतभेद हो सकते हैं लेकिन दोनों के बीच कोई मनभेद नहीं है। मोहन भागवत ‘100 वर्ष की संघ यात्रा- नए क्षितिज’ विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघ और भाजपा के किसी मुद्दे पर विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें तालमेल है। इस दौरान उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि भाजपा के सभी फैसले संघ लेता है।

मोहन भागवत ने भाजपा और संघ के बीच मतभेद के मुद्दों से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, “मतभेद के कोई मुद्दे नहीं है। मतभेद हर जगह होते हैं। हमारे यहां भी कुछ विचारों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। लेकिन मनभेद नहीं है।” संघ प्रमुख ने आगे कहा, “हमें एक-दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं। निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। अपनी-अपनी क्षमताएं और परिस्थिति है। अलग-अलग चलेंगे तो भी अलग-अलग जाना नहीं है। सबको एक जगह जाना है।”