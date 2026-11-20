‘सिराज को प्लेइंग XI से बाहर क्यों रखा, क्या नाम ही वजह है?’ भड़के कांग्रेस सांसद, बीजेपी का पलटवार
मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ‘उसका नाम सिराज है…’। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर क्रिकेट में वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।
भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिलने पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने तेज गेंदबाज सिराज को टीम से बाहर रखने पर सवाल उठाते हुए भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस पर क्रिकेट में भी वोट बैंक की राजनीति करने और टीम चयन को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सिराज को टीम में शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाते हुए उनकी धार्मिक पहचान की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि सिराज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं दी जा रही है।
इमरान मसूद ने कहा, ‘‘उसका नाम सिराज है, क्या यही वजह काफी नहीं है? अगर वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और फिर भी उसका चयन नहीं हो रहा है, तो इसकी दूसरी वजह क्या हो सकती है? यही एक वजह हो सकती है, इसके अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता।’’
एक अन्य बातचीत में भी मसूद ने कहा कि सिराज के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टीम में शामिल नहीं किए जाने की बात उठ रही है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि अच्छे प्रदर्शन के बाद भी चयन नहीं होना भेदभाव को साफ तौर पर दिखाता है।
बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया वोट बैंक की राजनीति का आरोप
कांग्रेस सांसद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस क्रिकेट टीम के चयन को भी सांप्रदायिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस पर शर्म आती है! अब कांग्रेस क्रिकेट टीम के चयन में भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि सिराज को मुस्लिम होने की वजह से बाहर रखा गया।’’
भंडारी ने यह भी कहा कि ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी टीम से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हर क्रिकेटर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जर्सी पहनता है। वोट बैंक और सांप्रदायिक राजनीति के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बांटना बंद कीजिए।’’
आखिर सिराज को टीम से बाहर रखने पर क्यों उठ रहे सवाल?
मोहम्मद सिराज पिछले कुछ वर्षों में भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा रहे हैं। ऐसे में उनका प्लेइंग इलेवन से बाहर होना चर्चा का विषय बन गया है। करीब 15 महीने पहले लंदन के ओवल मैदान पर सिराज ने जसप्रीत बुमराह की छाया से निकलकर शानदार प्रदर्शन किया था। इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज के आखिरी दिन सिराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनके प्रदर्शन की बदौलत भारत सीरीज 2-2 से बराबर कराने में सफल रहा था।
इस प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करने वाले गेंदबाज के रूप में उभर सकते हैं। उस समय जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा था।
हालांकि, गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। खास बात यह रही कि वेलिंगटन की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल मानी जा रही थीं। इसके बावजूद टीम प्रबंधन ने चार अन्य तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया।
सिराज की हालिया फॉर्म भी हो सकती है वजह
सिराज को बाहर रखने के पीछे उनकी हालिया फॉर्म भी एक संभावित वजह मानी जा रही है। तीन महीने पहले कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। ऐसे में टीम प्रबंधन ने प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह को लेकर दोबारा विचार किया हो सकता है।
फिलहाल सिराज के चयन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं। एक ओर कांग्रेस ने उनके बाहर होने पर भेदभाव का सवाल उठाया है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसे क्रिकेट में सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश बताया है।
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