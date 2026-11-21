सिराज पर टिप्पणी पर कांग्रेस में ही घिरे इमरान मसूद, इस पार्टी सांसद ने भी सुना डाला
मोहम्मद सिराज को लेकर टिप्पणी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर भारी पड़ रही है।जहां, इसको लेकर भाजपा ने उनकी आलोचना की है, वहीं, अपनी पार्टी में भी मसूद अपनी पार्टी में भी घिरते नजर आ रहे हैं।
मोहम्मद सिराज को लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। जहां एक दिन पहले कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने नाम के चलते सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ न खिलाने का आरोप लगाया। वहीं, अब उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने मसूद की इस टिप्पणी पर उनकी आलोचना की है। साथ ही उन्हें यह भी सलाह दे डाली कि धर्म को खेल से अलग रखें।
मसूद की टिप्पणी पर रंजन ने कहा कि मैं मसूद जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि धर्म और खेल को अलग रखें। उन्होंने कहा कि हमें खेल में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। स्पोर्ट्स का अपना अलग डोमेन है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि क्रिकेट का क्राइटेरिया अलग है। यहां पर अलग मेरिट चलती है। हर खिलाड़ी का अपना अलग तरह का संघर्ष है। उन्होंने आगे कहा कि खेल या खिलाड़ियों को राजनीति का हिस्सा बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को धर्म के कारण न्यूजीलैंड शृंखला के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया है। वहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर राजनीतिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि भारत में किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और न ही किसी को अवसरों से वंचित रखा जाता है।
भाजपा ने भी की आलोचना
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मसूद की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर कहा कि कांग्रेस ने भारतीय क्रिकेट टीम को भी अपनी वोट बैंक की राजनीति से नहीं छोड़ा और वह सांप्रदायिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय जर्सी पहनने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीय हितों से ऊपर वोट बैंक की राजनीति को रखती है।
गौरतलब है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। इसको लेकर कई पूर्व क्रिकेटर भी भड़के हुए हैं। सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि टीम प्रबंधन को इस तेज गेंदबाज के अनुभव पर विचार करना चाहिए था। हालांकि, भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने सिराज को बाहर रखने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि टीम का चयन केवल मैच के पहले दिन को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि पूरे पांच दिनों की परिस्थितियों को देखते हुए किया गया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।