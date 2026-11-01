'मोदी-शाह का समय खत्म'; इंडिया ब्लॉक रैली में उमड़ी भीड़ पर कांग्रेस का दावा

कांग्रेस ने रविवार को कहा कि रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की बड़ी रैली में आई भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को साफ संदेश दिया है कि उनकी सरकार का समय खत्म हो गया है।

रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की बड़ी रैली में हजारों लोग जुटे। कांग्रेस नेताओं ने इस भीड़ को केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी बताया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को साफ संदेश मिल गया है कि उनकी सरकार का समय खत्म हो चुका है। AICC के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने रैली स्थल पर कहा कि पूरे देश के लोग सरकार की उन कोशिशों को देख चुके हैं, जिनमें चुनाव आयोग जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आज भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को साफ बता दिया है कि उनका समय खत्म हो गया है। किसी भी तरह सत्ता में बने रहने का उनका समय अब नहीं बचा। लोग समझ गए हैं कि दोषी कौन हैं। वे मुख्य चुनाव आयुक्त का गलत इस्तेमाल करके देश की लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

राहुल गांधी का संदेश वेणुगोपाल ने मैदान में जमा भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि केंद्र के नेतृत्व के खिलाफ जनता की व्यापक नाराजगी का संकेत है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल जी ने आज की मीटिंग में बहुत साफ कहा कि भारत के लोग इस बड़ी रैली के जरिए मोदी और शाह को एक मैसेज देना चाहते हैं। आप यहां लोगों का समुद्र देख सकते हैं। यह देश की तरफ से एक साफ रिएक्शन है। यह प्रधानमंत्री और उन लोगों को जवाब है, जो देश की लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लोग उन्हें दोबारा ऐसा नहीं करने देंगे।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमित शाह पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का नेतृत्व साफ तौर पर घबराया हुआ है और उनका समय खत्म हो रहा है। खेड़ा ने कहा कि इन लोगों को सपनों में भी कांग्रेस दिखने लगी है। पहले तो उन्हें नींद आने में दिक्कत होती है, और जब नींद आती है तो कांग्रेस उनके सपनों में आ जाती है। यह डर देखकर काफी अच्छा लगता है। उनसे कहो कि वे अपने दिन गिनना शुरू कर दें। उनके जाने का समय आ गया है। वे जाने वाले गृह मंत्री हैं।

खेड़ा ने शाह के बयानों को राजनीतिक असुरक्षा का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री रैली को देख रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यह एक बहुत सफल रैली थी। मैं पिछले 30 सालों से रामलीला मैदान में रैलियां देख रहा हूं और मैंने इतनी बड़ी रैली कभी नहीं देखी। रामलीला मैदान मुख्य जगह थी, लेकिन भीड़ पूरे शहर में दिख रही थी। लोग दूर-दूर से आए थे।