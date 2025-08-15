मोदी ने पहली बार लाल किले से RSS को सराहा, सौ साल का सफर देश-समाज के लिए समर्पित

PM Modi on RSS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल के प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने आरएसएस की खूब सराहना की। पीएम मोदी ने कहा है कि आरएसएस का सौ साल का सफर देश-समाज के लिए समर्पित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, "आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पहले एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का जन्म हुआ। राष्ट्र की सेवा के 100 वर्ष एक गौरवपूर्ण, स्वर्णिम अध्याय हैं। 'व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण' के संकल्प के साथ मां भारती के कल्याण के उद्देश्य से स्वयंसेवकों ने अपना जीवन हमारी मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। एक तरह से RSS दुनिया का सबसे बड़ा NGO है। इसका 100 वर्षों का समर्पण का इतिहास है।"