Hindi NewsIndia NewsModi praised RSS for the first time from Red Fort, said the journey of 100 years is dedicated to the country and society
मोदी ने पहली बार लाल किले से RSS को सराहा, सौ साल का सफर देश-समाज के लिए समर्पित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल के प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने आरएसएस की खूब सराहना की।
Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Fri, 15 Aug 2025 09:12 AM
PM Modi on RSS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल के प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने आरएसएस की खूब सराहना की। पीएम मोदी ने कहा है कि आरएसएस का सौ साल का सफर देश-समाज के लिए समर्पित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, "आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पहले एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का जन्म हुआ। राष्ट्र की सेवा के 100 वर्ष एक गौरवपूर्ण, स्वर्णिम अध्याय हैं। 'व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण' के संकल्प के साथ मां भारती के कल्याण के उद्देश्य से स्वयंसेवकों ने अपना जीवन हमारी मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। एक तरह से RSS दुनिया का सबसे बड़ा NGO है। इसका 100 वर्षों का समर्पण का इतिहास है।"
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।