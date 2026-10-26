एक गलतफहमी ने खरगे को कहलवा दिया ‘मोदी का बाप भी जाएगा’? रैली में पिटने वाले शख्स ने क्या बताया

भाजपा इस बयान को लेकर हमलावर हो गई है। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन, वरिष्ठ नेता अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पीएम मोदी के स्वर्गीय परिजनों को घसीटना विपक्ष का संस्कार बन गया है।

एक रैली में ‘मोदी का बाप भी जाएगा’ जैसी टिप्पणी कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बुरी तरह फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी खरगे और कांग्रेस पर बुरी तरह भड़क गई और कई वरिष्ठ नेताओं ने भी नाराजगी जताई है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस सांसद द्वारा इस तरह की टिप्पणी पार्टी की हताशा को दिखाती है। इस बीच खरगे ने रैली में जिस शख्स के चिल्लाने पर यह वाक्य कहा था, उसने कहा है कि वह कहना कुछ चाहता था, लेकिन बोल कुछ और गया।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विवाद की शुरुआत एक 'अधूरे वाक्य' और कार्यकर्ताओं को हुई गलतफहमी से हुई। बता दें कि मल्लिकार्जुन खरगे यहां बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, "मोदी कहीं नहीं जाएगा।" यह सुनते ही मल्लिकार्जुन खरगे आपा खो बैठे। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, "मोदी का बाप भी जाएगा!" उन्होंने इस वाक्य को तीन बार दोहराया भी।

गलतफहमी हुई? इधर कांग्रेस के समर्थकों ने ‘मोदी नहीं जायेगा’ चिल्लाने वाले शख्स को घेर लिया और मारपीट करने लगे। हालांकि बाद में पता चला कि वह भाजपा समर्थक नहीं, बल्कि कांग्रेस से जुड़ा कार्यकर्ता ही था। पिटने और हॉल से बाहर निकाले जाने के बाद संतोष ने कहा कि लोगों को गलतफहमी हुई है। उसने कहा, "मैं तो पूरा वाक्य बोल रहा था कि 'जब तक जनता बगावत नहीं करेगी, तब तक मोदी कहीं नहीं जाएगा'। लेकिन मेरा 'जब तक' वाला हिस्सा भीड़ के शोर में दब गया और लोगों ने मुझे बीजेपी का समर्थक लिया।" हॉल से बाहर निकाले जाने के बाद संतोष कुमार ने यह भी कहा वह खुद मोदी सरकार के खिलाफ जनता के बड़े विद्रोह की मांग कर रहे थे।

भड़क गई भाजपा भले ही यह पूरा विवाद एक गलतफहमी से शुरू हुआ हो, लेकिन खरगे के बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खरगे की टिप्पणी ने दिखा दिया है कि कांग्रेस ने शालीनता की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खरगे की टिप्पणी को मर्यादाहीन बताते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध की भी एक गरिमा होती है। उन्होंने कहा, “आज पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, वह कांग्रेस के वैचारिक दिवालियापन को दर्शाता है।" उन्होंने कहा, 'राजनीतिक विरोध की भी एक गरिमा होती है, लेकिन सार्वजनिक मंच से स्वर्गीय परिजनों को भाषणों में घसीटना ही अब राहुल गांधी और समूचे विपक्ष का असली 'संस्कार' बन चुका है। यह खरगे जी का व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की शिष्टाचार-विहीन सोच का प्रमाण है।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि पहले कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते थे और उनकी मां के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अब इस तरह की राजनीति कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के परिवार का अपमान करके कांग्रेस ने करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है और जनता इस अपमान का करारा जवाब देगी।