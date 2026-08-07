मोदी जी तो नहीं कर पाएंगे, तेज प्रताप ने किस बात पर कह दिया ऐसा?

रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ इन दिनों चर्चा में है। शो में तेज प्रताप यादव के अलावा भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी जैसे बड़े चेहरे एक साथ दिख रहे हैं।

अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार इसकी वजह है एक रियलिटी शो में उनकी एंट्री। तेज प्रताप इन दिनों ‘भोजपुरी बवाल’ नाम के शो में दिखाई दे रहे हैं और यहां भी उनका अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस बीच शो के नए प्रोमो में तेज प्रताप योग करते नजर आ रहे हैं। प्रोमो में तेज प्रताप के योग करने का तरीका देख लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते भी दिखते हैं।

प्रोमो में तेज प्रताप सबसे पहले भगवा कपड़ों में एंट्री लेते नजर आते हैं। तेजू भैया धोती और गमछा लपेटे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद योग ट्रेनर उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देती हैं। सबसे पहले ट्रेनर एक आसान दिखाकर उनसे पूछती है, “ये हो पाएगा आपसे?” इस पर तेज प्रताप तुरंत वह आसान कर के दिखाते हैं। साथ ही पीएम मोदी का भी जिक्र करते हैं, “ये तो मैं कर भी ले रहा हूं, लेकिन मोदी जी नहीं कर पाएंगे।”

योग मैट पर ही सो गए तेज प्रताप यह पहला मौका नहीं है जब शो के प्रोमो में तेज प्रताप के योग का मजेदार अंदाज दिखा हो। इससे पहले जारी हुए एक और प्रोमो में भी तेज प्रताप योग को लेकर खूब चर्चा में आए थे। पिछले प्रोमो में भगवा धोती पहने तेज प्रताप गार्डन में योग इंस्ट्रक्टर के कहने पर अलग-अलग आसन ट्राई कर रहे थे। इस दौरान थोड़ी ही देर में वे इतने थक गए थे कि योग मैट पर ही लेट गए। उन्हें इस तरह सोता देख वहां मौजूद उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।