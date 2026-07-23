मोदी ने थामा हाथ, CJP से भी जाकर कर ली बात; परिसीमन बिल पर शरद पवार ने बढ़ाया सस्पेंस

शरद पवार की राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि वह मौन रहकर संकेत देने की कला में बेहद निपुण हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद का घटनाक्रम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

Sharad Pawar: महाराष्ट्र और देश की राजनीति में जब भी अनिश्चितता के बादल छाते हैं तो सबसे पहला ध्यान मराठा क्षत्रप शरद पवार पर ही जाकर टिकता है। भारतीय राजनीति में शरद पवार को सस्पेंस और असमंजस की राजनीति का सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता है। संसद सत्र में मोदी सरकार द्वारा परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) लाए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यानी NCP(SP) इस विधेयक पर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का साथ देगी?

एक तरफ जहां देश के सियासी गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं दिग्गज नेता शरद पवार ने अपने अंदाज के मुताबिक पूरी तरह से खामोशी साध रखी है। उनके इस मौन और परस्पर विरोधी कदमों ने सहयोगियों और विरोधियों दोनों को गहरी उलझन में डाल दिया है।

दो राहों पर एक साथ कदम शरद पवार के हाल के कदमों पर नजर डालें तो उनकी रणनीतिक अस्पष्टता साफ दिखाई देती है। एक तरफ जहां मंगलवार को वह दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे और विपक्षी नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते दिखे, तो वहीं इसके ठीक अगले ही दिन बुधवार को वह अपनी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते नजर आए।

यह कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह के विपरीत संकेत दिए हों। कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि पवार की पार्टी के अन्य दलों द्वारा संभावित तोड़फोड़ से बचने के लिए कांग्रेस में विलय पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही यह अटकलें तेज हो गईं कि अपनी पार्टी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पवार का झुकाव एनडीए की ओर हो सकता है।

डीलिमिटेशन बिल पर रहस्य संसद में संभावित परिसीमन विधेयक पर पवार गुट क्या रुख अपनाएगा, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। सुप्रिया सुले हालांकि एनडीए में शामिल होने या उनके किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की खबरों का लगातार खंडन कर रही हैं, लेकिन विधेयक को लेकर दिए गए उनके हालिया बयान ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। सुप्रिया सुले ने कहा था कि यदि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक देश के सभी राज्यों में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की समान वृद्धि पर आधारित होता है तो इसका विरोध करने का कोई जायज कारण नहीं बनता। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई रुख तय नहीं किया है लेकिन उनके इस नरम बयान ने राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर दिए हैं।

विधायकों और सांसदों को एकजुट रखने का भारी दबाव शरद पवार की मौजूदा खामोशी को महज एक संयोग नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके पीछे अपनी बची-खुची ताकत को बचाए रखने की बड़ी मजबूरी है। वर्तमान में लोकसभा में NCP(SP) के 8 सांसद हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में उसके 10 विधायक हैं। संसद में दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए प्रयासरत एनडीए के रणनीतिकारों की नजरें छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों पर टिकी हैं। पवार अच्छी तरह जानते हैं कि उनके सांसद और विधायक इस समय काफी संवेदनशील स्थिति में हैं। उन्होंने आंखों के सामने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को बिखरते देखा है जहां एक के बाद एक सांसद और विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए।

स्वयं पवार की पार्टी में 2023 में एक बड़ा विद्रोह हुआ था जब उनके भतीजे दिवंगत अजित पवार ने पार्टी पर अपना दावा ठोकते हुए सत्ता में भागीदारी कर ली थी। हालिया विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद यह माना जा रहा है कि पार्टी के बाकी बचे जनप्रतिनिधि भी बेहतर भविष्य की तलाश में पाला बदल सकते हैं। ऐसे में पवार का मौन और असमंजस भरे संकेत उनके विधायकों-सांसदों को उम्मीद की डोर से बांधे रखने और उन्हें अगला कदम उठाने से रोकने का एक बड़ा हथियार है।

2019 की यादें शरद पवार की राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि वह मौन रहकर संकेत देने की कला में बेहद निपुण हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद का घटनाक्रम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय शरद पवार एक तरफ शिवसेना (उद्धव) और कांग्रेस के साथ मिलकर गैर-भाजपा सरकार बनाने का ताना-बाना बुन रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजित पवार भाजपा के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दोहरी रणनीति का नतीजा था कि अचानक सुबह-सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि वह सरकार टिक नहीं सकी और पवार ने अजित पवार को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बाद में पवार के ही बयानों से यह संकेत मिला कि उन्हें पर्दे के पीछे चल रही उस बातचीत की पूरी जानकारी थी।

केवल संयोग या सोची-समझी रणनीति? 7 जुलाई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि वर्तमान में एनडीए या महायुति में कोई नया दल शामिल नहीं हो रहा है।

8 जुलाई: शरद पवार ने विधान भवन परिसर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनके कार्यालय में अपनी पार्टी के विधायकों से बात की।

12 जुलाई: एनसीपी (एसपी) के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ने दिल्ली में भाजपा महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की और दावा किया कि अमित शाह ने उन्हें फोन कर भाजपा में लौटने का न्योता दिया है।

15 जुलाई: पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर मुलाकात की। ठीक उसी रात सत्ताधारी एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी फडणवीस से मिले।

इन तमाम मुलाकातों के बाद यह चर्चा तेजी से फैली कि क्या शरद पवार का गुट डीलिमिटेशन बिल पर सरकार का समर्थन कर सकता है या फिर दोनों एनसीपी धड़ों शरद पवार गुट और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाला धड़ा का आपस में विलय हो सकता है। सुप्रिया सुले ने इन सभी कयासों को खारिज करते हुए कहा, "हमें न तो भाजपा और न ही कांग्रेस या एनडीए के किसी घटक दल से कोई प्रस्ताव मिला है। जब कोई प्रस्ताव ही नहीं है तो समर्थन या विलय का सवाल ही नहीं उठता।" उन्होंने इन मुलाकातों को केवल प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी औपचारिक मुलाकातें या महज संयोग करार दिया।

जब पवार ने सहयोगियों से अलग हटकर लिया फैसला शरद पवार की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में रही है जो गठबंधन में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र विचारधारा बनाए रखते हैं। जब देश के तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अलग-थलग करके तीसरे मोर्चे के गठन की बात कर रहे थे, तब पवार ही वह अकेले नेता थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी मोर्चा प्रभावी नहीं हो सकता। कई मौकों पर उन्होंने विपक्षी एकता से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों का खुलकर समर्थन भी किया है। जब पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर सवाल उठा रहा था तब पवार ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उसकी सराहना की जानी चाहिए और राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।