परिसीमन बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार दो तिहाई बहुमत जुटाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास इस समय 360 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है।

परिसीमन बिल इस वक्त भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित मुद्दा बना हुआ है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सभी इस मुद्दे पर अपने नंबर को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने रविवार को भाजपा सांसदों के साथ मुलाकात की, तो वहीं राहुल गांधी भी अपने साथी नेताओं के साथ चेन्नई और फिर मुंबई में मामला संभालने पहुंचे। लेकिन इस मामले में सफलता इस बार केंद्र सरकार के हाथ लगती हुई नजर आ रही है। पिछली बार परिसीमन बिल पर मुंह की खाने के बाद केंद्र सरकार ने इस बार दो तिहाई बहुमत से भी ज्यादा संख्या जुटा ली है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बार आश्वस्त है कि वह इस बिल को पास करवाने में सफल होगी।

पार्टियों के हिसाब से किए गए आकलन के मुताबिक, केंद्र सरकार को इस बिल को पास करवाने के लिए 360 सांसदों की आवश्यकता है। पिछले 6 महीने में भारतीय राजनीतिक पार्टियों में हुई उठा पटक के बाद केंद्र सरकार इस आंकड़े तक आसानी से पहुंचती हुई नजर आ रही है।

गौरतलब है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। लेकिन इसमें से तीन सांसद (कल्याण बनर्जी, इंजीनियर राशिद, अमृतपाल सिंह) वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पात्र वोटर्स की संख्या 540 पर जाकर ठहर जाती है। स्पीकर को हटा दिया जाए तो कुल 539 सांसद वोट देने के लिए पात्र हैं। ऐसे में यह सभी सांसद अगर उपस्थित रहते हैं कि सरकार को 360 सांसदों को वोट चाहिए होगा। अभी सामने आए आंकड़ों के मुताबिक सरकार को इन 540 में से 361 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को अनुमान है कि समर्थक वोटों की संख्या 371 तक भी पहुंच सकती है।

भाजपा के 361 नंबर में कौन-कौन सी पार्टियां शामिल? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सबसे ज्यादा सांसद उसी के पास है। हालांकि, संविधान संशोधन के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में केंद्र सरकार को अपने साथियों की ही नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों और कुछ अन्य पार्टियों के समर्थन की भी जरूरत थी। इस पूरे मसले को हल किया डीएमके और शरद पवार की पार्टी ने। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद जून में इंडिया ब्लॉक से अलग होने वाली डीएमके के पास 22 सांसद है। पिछली बार जब सरकार यह बिल लेकर आई थी, तो डीएमके ने खुलकर इसका विरोध किया था। लेकिन इस बार उनका तर्क है कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है। ऐसे में इसका विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है। अब सरकार के पास समर्थकों के अलावा डीएमके के 22 और शरद पवार की पार्टी के 8 सांसदों का भी समर्थन है।

ऐसे में कुल आंकड़ा देखें तो भाजपा के 240 वोट देने योग्य सांसद और बाकी 14 एनडीए सहयोगियों के कुल मिलाकर 59 सांसद इस संख्या को 299 तक पहुंचाते हैं। इसके बाद 22 सांसद स्टालिन के, 8 शरद पवार के, 20 सांसद NPCI के (ममता से टूटकर अलग होने वाले), 4 सांसद जगन मोहन रेड्डी के भी शामिल है। इसके अलावा अकाली दल का एक, जोरम पीपुल्स मूवमेंट का एक सरकार के समर्थन में है। इसके अलावा 7 निर्दलीय में से तीन सांसद भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। यह कुल मिलाकर 358 का आंकड़ा छूते हैं।

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फंसाया पेच इसके अलावा सरकारी सूत्रों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी साथ आने की उम्मीद है। क्योंकि ऐसा तर्क दिया गया है कि जिन मुद्दों पर पार्टी इसका विरोध कर रही थी, सरकार ने उन्हें शामिल किया है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने अभी तक इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इनके पास तीन सांसद है। सरकारी पक्ष की तरफ से उम्मीद का जा रही है कि सरकार इनका भी समर्थन हासिल करके 361 के आंकड़े तक पहुंच सकती है।

वोटिंग से दूर हो सकते हैं कुछ सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा की असमंजस की स्थिति से दोनों पक्षों में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, सरकारी सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कुछ पार्टियां इस वोटिंग से दूरी भी बना सकती हैं। अगर यह सांसद अलग होते हैं, तो सरकार के पास बहुमत साबित करने का एक सुनहरा मौका सामने होगा।