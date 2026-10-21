FCRA पर सख्ती कम करने के मूड में नहीं सरकार, धरी रह जाएगी विपक्ष की योजना?
यह विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्षी दलों की लगातार मांग के बाद 12 अगस्त को इसे जेपीसी को भेज दिया गया। विपक्ष ने इसके प्रस्तावों को आपत्तिजनक बताया है।
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए को लेकर केंद्र सरकार अपने रुख में बदलाव करने के पक्ष में नहीं दिख रही है। संकेत हैं कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इस कानून से जुड़े प्रस्तावों पर आगे बढ़ना चाहती है। विदेशी चंदे के नियमन, उसके इस्तेमाल में पारदर्शिता और संबंधित संस्थाओं की जवाबदेही का मुद्दा एक बार फिर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर सख्त बनाया जाएगा।
एफसीआरए के तहत भारत में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य पात्र संगठनों को विदेश से मिलने वाले धन के इस्तेमाल के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। कानून का उद्देश्य विदेशी योगदान को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्राप्त धन का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप हो।
विधेयक कब हुआ था पेश?
इससे पहले एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा में 25 मार्च को पेश किया गया था। बाद में 12 अगस्त को इसे विस्तृत समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। प्रस्तावित संशोधनों में विदेशी धन से बनाई गई संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए एक नामित प्राधिकरण बनाने का प्रावधान शामिल है।
जेपीसी चीफ का आया बयान
इसे पहले इस बिल पर विचार-विमर्श करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा था कि प्रस्तावित अधिनियम के मुख्य प्रावधान वही हैं जो संप्रग सरकार द्वारा 2010 में लागू किये गए कानून में शामिल किये गए थे। जायसवाल ने यह बात उस समिति की बैठक के बाद कही। समिति ने इस बयान से पहले हिंदू, ईसाई और अन्य समूहों से बातचीत की और प्रस्तावित कानून पर उनकी राय सुनी। जायसवाल ने कहा, ''सभी ने अपनी राय रखी। हमने सबकी बातें ध्यान से सुनीं। जब हम अपनी समिति की बैठक करेंगे, तो इन मामलों पर चर्चा करेंगे। हमने सबकी बात सुन ली है और इसके बाद, समिति की बैठक में इन सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श करेंगे। हम मिलकर फैसले लेंगे।''
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
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