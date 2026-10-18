मोदी सरकार के वो मंत्री कौन, जिन्होंने अभिजीत दीपके को दिया ऑफर- हमारी पार्टी में आ जाओ
मोदी सरकार में मंत्री अठावले ने अभिजीत दीपके को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देते हुए कहा कि अगर अभिजीत अंबेडकरवादी हैं तो उन्हें युवाओं को पार्टी के साथ लाने के लिए आरपीआई (ए) में शामिल हो जाना चाहिए।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने गठन के बाद पहले नीट पेपर लीक के मामले में और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक केस में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया और अब ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मुंबई, दिल्ली समेत विभिन्न शहरों में सीजेपी और विपक्ष प्रदर्शन कर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी हिरासत से बाहर आ गए हैं और अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इन सबके बीच, मोदी सरकार के एक मंत्री ने दीपके को बड़ा ऑफर दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दीपके से कहा है कि 2029 में भी मोदी सरकार वापस आने जा रही है और दीपके भी उनकी (अठावले) की पार्टी में शामिल हो जाएं।
मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अभिजीत दीपके को अपनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) में शामिल होने के लिए ऑफर दिया। अठावले ने कहा, ''2029 के लोकसभा चुनाव में कोई सरकार में बदलाव नहीं होने जा रहा है। मोदी ही हमारे कैप्टन हैं और मैं उनका प्लेयर हूं। पीएम मोदी का बेड़ा मजबूत है। वह राहुल गांधी का विकेट लेंगे।''
अठावले ने अभिजीत दीपके को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देते हुए कहा कि अगर अभिजीत अंबेडकरवादी हैं तो उन्हें युवाओं को पार्टी के साथ लाने के लिए आरपीआई (ए) में शामिल हो जाना चाहिए। उन्हें पार्टी में शामिल होने के बारे में विचार करना चाहिए। वे बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों से पार्टी को मजबूत कर सकते हैं।''
'ज्ञानेश कुमार नहीं देंगे इस्तीफा'
इसी महीने की शुरुआत में अठावले ने अभिजीत दीपके को चेतावनी दी थी कि अगर पीएम मोदी के खिलाफ उनकी आपत्तिजनक भाषा जारी रहती है तो उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। उन्होंने साफ कहा था कि सीजेपी के प्रोटेस्ट करने के बाद भी ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। अठावले ने कहा, ''दीपके महाराष्ट्र से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। अभी मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन मेरी सलाह है कि नीट पेपर लीक मामले में आपकी पार्टी खड़ी हुई थी तो अब फिर से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है।''
कौन हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले?
महाराष्ट्र से आने वाले रामदास अठावले दिग्गज नेता हैं और इस समय मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। वह अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष हैं। 2016 से ही अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा, 2014 से ही वह राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले, 1999 से 2009 तक पंढरपुर और 1998 से 1999 तक मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अठावले 90 के दशक में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वह कई बार अपनी शायरियों या चुटीले अंदाज से जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं। आम बजट के अवसर पर या फिर संसद में किसी भी मुद्दे पर जब वह बोलते हैं, तो उनके बयान काफी सुने जाते हैं और सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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