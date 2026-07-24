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मोदी सरकार के एक मंत्री ने दे दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्वीकार

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मोदी सरकार में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया है। उनके अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हैं।

Modi Government Minister Ravneet Singh Resigns President Droupadi Murmu Accepted
मोदी सरकार के एक मंत्री ने दे दिया इस्तीफा

मोदी सरकार में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया है। उनके अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

रवनीत सिंह बिट्टू मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री थे। उन्हें भाजपा ने दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा था, जिसके बाद से ही साफ हो गया था कि वह मंत्रिपद छोड़ सकते हैं। अगले साल फरवरी-मार्च में पंजाब समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी वजह से पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है।

पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के बीच प्रमुखता से मुकाबला है। बिट्टू कांग्रेस से भाजपा में आए थे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, जिसका कार्यकाल पिछले महीने ही खत्म हो गया था। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि वह कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं।

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पिछले महीने बिट्टू ने दिए थे संकेत

पिछले महीने की शुरुआत में ही बिट्टू ने पंजाब में चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि संसद में 17 साल बिताने के बाद अब वह अपने गृह राज्य में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, ''मैं दिल्ली (लोकसभा और राज्यसभा) में 17 साल से हूं। अब मेरा मन कर रहा है कि विधानसभा आकर पंजाब के लिए काम करूं।"

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'पंजाब की सेवा करने के लिए तैयार'

उन्होंने कहा कि हमारी पूरी लीडरशिप यहां मौजूद है और पंजाब की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें काम दीजिए, हम राज्य की बेहतरी के लिए गांवों, गली-गली जाएंगे और हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे। यह बयान उन्होंने पंजाब भाजपा के नए अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के पदभार संभालने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा असली मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही बनकर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना है।

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लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में गए

रवनीत सिंह बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए। वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनकी 1995 में हत्या कर दी गई थी। बिट्टू कांग्रेस के टिकट पर तीन बार लोकसभा सांसद रहे। वह 2009 में आनंदपुर साहिब से पहली बार सांसद चुने गए थे। बाद में, वह 2014 और 2019 में दो बार लुधियाना से चुने गए। भाजपा में शामिल होने के बाद, उन्होंने 2024 में लुधियाना सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने हराया था। इसके बाद भाजपा ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा था और रेल राज्य मंत्री बनाया था।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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