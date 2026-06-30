मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पास करा लेगी मोदी सरकार? कैसे इस बार मिल सकती है खुशखबरी

केंद्र सरकार फिलहाल दक्षिणी राज्यों की चिंता भी दूर करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि दक्षिण के राज्यों को भरोसा दिया है कि दक्षिणी राज्यों की सीटें भी 50 समान रूप से बढ़ाई जाएंगीं।

केंद्र में सत्तारूढ़ NDA सरकार परिसीमन बिल को दोबारा संसद के पटल पर रखने जा रही है। जानकारी के मुताबिक संसद के आगामी मॉनसूम सत्र में सरकार इसे दोबारा पेश करेगी। यह चर्चा भी है कि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को देखते हुए बिल में इस बार कुछ चीजें बदली जाएंगीं। वहीं इस बार लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का समीकरण भी बदल गया है। दोनों सदनों में NDA का कुनबा बढ़ गया है और ऐसे में चर्चा है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पास करा सकती है।

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में NDA से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि संभवतः जुलाई के दूसरे से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के पहले ही हफ्ते में इस बिल को पेश करने की योजना है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस महीने परिसीमन बिल को लेकर ऐसे संकेत दिए थे। उनके मुताबिक NDA सरकार नए बदलावों के साथ परिसीमन बिल एक बार फिर संसद में पेश कर सकती है। नायडू की मानें तो प्रस्ताव में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि सभी राज्यों की सीटें 50 फीसदी बढ़ा दी जाएंगीं।

नहीं पास हो पाया था बिल गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल में बुलाए गए संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में 2-तिहाई बहुमत ना मिल पाने के कारण यह विधेयक गिर गया था। सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक चले विशेष सत्र में परिसीमन बिल लोकसभा में पेश किया था। तब विधेयक के पक्ष में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े थे। संविधान के मुताबिक, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत यानी कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी। लेकिन सरकार इस आंकड़े से 54 सीटें दूर रह गई।

बदल गए समीकरण हालांकि अब लोकसभा में समीकरण बदल गए हैं। पिछले कुछ दिनों में देश के प्रमुख विपक्षों दलों में बगावत का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के करीब 20 लोकसभा सांसदों ने खुलेआम एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद बागी होकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में NDA के पास 319 सांसदों का समर्थन है।

इधर तमिलनाडु में चुनाव हारने और कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय को समर्थन देने के बाद DMK ने भी इंडिया गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर दी है। ऐसे में अगर DMK वोटिंग से दूरी बनाने का फैसला करती है तो सरकार के लिए राह और आसान हो जाएगी।