Hindi NewsIndia NewsModi government has approved continuation of Atal Pension Yojana till 2030-31
वसंत पंचमी पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा तोहफा, 2030-31 तक मिलता रहेगा इस योजना का लाभ

वसंत पंचमी पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा तोहफा, 2030-31 तक मिलता रहेगा इस योजना का लाभ

संक्षेप:

पीएम मोदी की एक्स पोस्ट में कहा गया, 'देशभर के असंगठित क्षेत्र के अपने श्रमिक भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है।'

Jan 23, 2026 10:03 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वसंत पंचमी के मौके पर देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने बताया कि सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। उन्होंने लिखा, 'देशभर के असंगठित क्षेत्र के अपने श्रमिक भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इससे निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।'

अटल पेंशन योजना क्या है

अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार की ओर से 2015 में शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गरीब वर्ग के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वह भारतीय नागरिक हो, उसके पास बैंक खाता हो और वह आयकर दाता न हो। यह योजना अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से अलग है और सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों या अन्य पेंशन योजनाओं में शामिल लोगों के लिए नहीं। योजना में योगदान करने से व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद गारंटीड मासिक पेंशन मिलती है, जो 1,000 से 5,000 रुपये तक हो सकती है।

अटल पेंशन योजना से किसे लाभ

इस योजना से मुख्य लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गरीबों और कम आय वाले लोगों को मिलता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करती है। पेंशन राशि योगदान के आधार पर तय होती है। उदाहरण के लिए, 18 वर्ष की उम्र में 1,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए लगभग 42 रुपये प्रति माह योगदान करना पड़ता है, जबकि 5,000 रुपये के लिए 210 रुपये। मृत्यु के बाद पेंशन जीवनसाथी को मिलती है और दोनों की मृत्यु पर नामिती को संचित कोष में धनराशि जाती है। अगर रिटर्न कम हो तो सरकार कमी पूरी करती है, और अधिक होने पर अतिरिक्त लाभ मिलता है। इससे लगभग करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

