वसंत पंचमी पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा तोहफा, 2030-31 तक मिलता रहेगा इस योजना का लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वसंत पंचमी के मौके पर देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने बताया कि सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। उन्होंने लिखा, 'देशभर के असंगठित क्षेत्र के अपने श्रमिक भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इससे निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।'

अटल पेंशन योजना क्या है अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार की ओर से 2015 में शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गरीब वर्ग के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वह भारतीय नागरिक हो, उसके पास बैंक खाता हो और वह आयकर दाता न हो। यह योजना अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से अलग है और सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों या अन्य पेंशन योजनाओं में शामिल लोगों के लिए नहीं। योजना में योगदान करने से व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद गारंटीड मासिक पेंशन मिलती है, जो 1,000 से 5,000 रुपये तक हो सकती है।