डीजल 50 रुपये महंगा हो सकता था, सरकार ने सिर्फ 7 रुपये क्यों बढ़ाए? पीएम मोदी ने सब बताया

पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 122 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने के बावजूद सरकार ने डीजल की संभावित 50 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी में से केवल 7 रुपये का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला।

हर महीने 14 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही सरकार, डीजल की कीमतों पर पीएम मोदी का बड़ा खुलासा (फाइल फोटो)

डीजल की कीमत में भारी बढ़ोत्तरी होने वाली थी। लेकिन सरकार का कहना है कि उसने किसानों को राहत देने के लिए इस बढ़ोत्तरी का भार अपने सिर ले लिया और किसानों पर इसका असर नहीं होने दिया। खुद पीएम मोदी ने इस बात का खुलासा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों और आम लोगों को राहत देने के लिए डीजल की संभावित बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा खुद वहन किया। उन्होंने बताया कि डीजल की कीमत में प्रति लीटर 50 रुपये तक की बढ़ोतरी जरूरी थी, लेकिन सरकार ने उपभोक्ताओं पर इसका पूरा बोझ नहीं डाला।

प्रधानमंत्री गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया के संघर्ष के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और किसानों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र किया।

डीजल पर 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने उठाया पीएम मोदी ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान कुछ ही हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। इससे भारत के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आए बदलाव के कारण डीजल की कीमत में कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती थी। हालांकि, सरकार ने फैसला किया कि वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव का पूरा बोझ देश के किसानों और आम नागरिकों पर नहीं डाला जाएगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक, सरकार ने डीजल की कीमत में केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की और बाकी 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया।

हर महीने 14 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं और किसानों को बचाने के लिए सरकार हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी अवधि में पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतों में 40 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत में कीमतों में बढ़ोतरी को सीमित रखा गया।

खाद की कीमतों पर भी सरकार ने खर्च किए 16 लाख करोड़ रुपये पीएम मोदी ने किसानों को किफायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से किए गए खर्च का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय बाजार और भारत में खाद की कीमतों का अंतर बताते हुए कहा कि:

डीएपी खाद: अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बोरी की कीमत करीब 5,000 रुपये है, जबकि भारतीय किसानों को यह लगभग 1,300 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है।

यूरिया: अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बोरी की कीमत करीब 3,000 रुपये है, जबकि भारत में किसानों को यह 300 रुपये से कम में मिल रही है।

उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम है। दुनिया के कई देशों का सालाना बजट भी इससे कम है।

खेती की लागत कम रखना सरकार की प्राथमिकता प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती की लागत को नियंत्रण में रखना और किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।