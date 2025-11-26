Hindustan Hindi News
मोदी सरकार ने 7280 करोड़ की PLI स्कीम को दी हरी झंडी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भूचाल; टॉप-5

मोदी सरकार ने 7280 करोड़ की PLI स्कीम को दी हरी झंडी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भूचाल; टॉप-5

संक्षेप:

Top News Today: केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ी औद्योगिक योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का नाम सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत देश में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7280 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

Wed, 26 Nov 2025 06:52 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ी औद्योगिक योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का नाम सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (REPM) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना है। इसके तहत देश में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7280 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में भारी असंतोष फैल गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ, प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार, प्रदेश महासचिव प्रमोद यादव समेत कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

मोदी कैबिनेट ने नई योजना को मंजूरी दी, 7280 करोड़ रुपये होंगे खर्च

केंद्र सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक योजना को हरी झंडी दिखाई। यह योजना 'सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स' (REPM) उत्पादन से जुड़ी है। इसके तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7280 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह भारत में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसका लक्ष्य देश में हर साल 6000 मीट्रिक टन क्षमता वाले अत्याधुनिक मैग्नेट उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुंबकों में गिने जाते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर एवं पवन ऊर्जा, मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, एयरोस्पेस, रक्षा, मिसाइल तकनीक और चिकित्सा क्षेत्र में होता है। पढ़ें पूरी खबर...

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM में भारी बवाल, बेटे को मंत्री बनाने से टूट

बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट में राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ, प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार, प्रदेश महासचिव प्रमोद यादव समेत कई नेताओं ने बुधवार को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को पत्र लिखकर कहा कि पार्टी के हाल के फैसलों से वे पूरी तरह असहमत हैं। पढ़ें पूरी खबर...

SIR के बहाने पीछे के दरवाजे से NRC लागू करना चाहते हैं: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की असली मंशा पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करना और आम लोगों में डर पैदा करना है। संविधान दिवस पर कोलकाता के रेड रोड पर बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने हाथ में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि मैं दुखी मन से देख रही हूं कि लोगों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है, धार्मिक अधिकार छीने जा रहे हैं। गंदी भाषा से हमले हो रहे हैं। दलित, अल्पसंख्यक और आम हिंदू मतदाता भी नहीं बख्शे जा रहे। मौलिक अधिकार खतरे में हैं। पढ़ें पूरी खबर...

कर्नाटक संकट के बीच राहुल गांधी ने DK शिवकुमार को भेजा मैसेज

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को टेक्स्ट मैसेज भेजा है। दरअसल, एक सप्ताह पहले डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी को मैसेज करके उनसे मिलने का समय मांगा था। ठीक एक हफ्ते बाद राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया। यह जवाब ऐसे समय आया है जब पार्टी हाईकमान में यह चर्चा चल रही है कि 1 दिसंबर तक कर्नाटक का पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

मध्य प्रदेश: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान फरार, विरोध में तनाव

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहर्गंज में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सलमान अब भी फरार है। बुधवार को घटना के विरोध और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सकल हिंदू समाज ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, जिससे पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल रहा। पढ़ें पूरी खबर...

