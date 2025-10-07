Modi cabinet takes Big decisions gifts to rail passengers on Diwali-Chhath दिवाली और छठ पर रेल यात्रियों को स्पेशल गिफ्ट, मोदी सरकार ने लिए बड़े फैसले, India News in Hindi - Hindustan
दिवाली और छठ पर रेल यात्रियों को स्पेशल गिफ्ट, मोदी सरकार ने लिए बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस साल दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर कुल 12000 विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 03:39 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस साल दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर कुल 12000 विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। साथ ही चार नई रेल लाइनों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज कैबिनेट ने रेलवे के चार परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। भुसावल से वर्धा तक तीसरी और चौथी लेन का निर्माण स्वीकृत हो गया है। इसके अलावा, गोंदिया-डोंगरगढ़ खंड पर चौथी लाइन को भी हरी झंडी मिली है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज रेलवे की चार प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सात महत्वपूर्ण कॉरिडोर हैं, जो कुल 41 प्रतिशत रेल यातायात को संभालते हैं। ये कॉरिडोर 41 प्रतिशत माल ढुलाई और 41 प्रतिशत यात्रियों का परिवहन करते हैं। कई आगामी योजनाएं इन कॉरिडोरों को और मजबूत बनाने पर केंद्रित हैं।

वर्धा-भुसावल खंड वर्तमान में दोहरी लाइन वाला है, और आज इस पर तीसरी व चौथी लाइनें चालू कर दी गई हैं। यह कॉरिडोर देश के छह राज्यों को जोड़ता है। यह 314 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिसमें लगभग 9,197 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस विकास में चार प्रमुख पुल, 72 बड़े पुल तथा 537 छोटे पुलों का निर्माण शामिल है।

मंत्री ने आगे बताया कि दूसरी परियोजना गोंदिया-डोंगरगढ़ से संबंधित है, जहां पहले से तीन लाइनें मौजूद हैं और आज चौथी लाइन को स्वीकृति मिल गई है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी। यह 84 किलोमीटर लंबी योजना है, जिसके लिए अनुमानित खर्च 2,223 करोड़ रुपये है।

