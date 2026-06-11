मध्य प्रदेश से मिली जीत, अब मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल; जानिए कौन है ये पंजाब का बड़ा चेहरा
Modi Cabinet Reshuffle: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में पंजाब से आने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ भी विजयी रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मोदी कैबिनेट के विस्तार में चुघ को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है और मंत्री बनाया जा सकता है।
Modi Cabinet Reshuffle: मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीनों उम्मीदवारों तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया। यहां भाजपा के लिए दो सीटों पर जीत तो पहले से तय थी, लेकिन महेश केवट को मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया था। कांग्रेस ने राज्यसभा के इस चुनाव में मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन शपथपत्र में जानकारी छिपाने के आरोप में उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था। इन तीनों विजयी उम्मीदवारों में तरुण चुघ की जीत बड़ी मानी जा रही है। दरअसल, इस महीने के आखिरी में या फिर अगले महीने की शुरुआत में मोदी कैबिनेट के विस्तार होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, पंजाब से आने वाले तरुण चुघ को अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार, वर्तमान समय में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के कैबिनेट से बाहर जाने की पूरी संभावना है। दरअसल, पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में रवनीत बिट्टू विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में पंजाब से आने वाले तरुण चुघ को उनकी जगह जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि, उन्हें बिट्टू वाला ही मंत्रालय मिलेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
कौन हैं तरुण चुघ? पार्टी के लिए पंजाब के बड़े चेहरे
भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ इस समय पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर से आने वाले चुघ की संगठन में अच्छी पकड़ है और राज्य के बड़े चेहरों में उनकी गिनती होती है। छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) से जुड़े रहे हैं। उन्होंने संगठन में बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक का सफर तय किया है। चुघ को भाजपा का मजबूत संगठनकर्ता माना जाता है। वे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना जैसे राज्यों में पार्टी के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उन्हें भाजपा ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया और वे निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए।
राघव चड्ढा को भी बनाया जाएगा मंत्री?
पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक और युवा सांसद को बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है। सूत्रों के अनुसार, कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी से भाजपा आने वाले राघव चड्ढा को मोदी कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनाया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी चीफ बना दिया गया है। ऐसे में उन्हें भी कैबिनेट से बाहर किया जाएगा। उनकी जगह पर पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राघव चड्ढा युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं और इसका फायदा पार्टी को मिल सकता है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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