धर्मेंद्र प्रधान समेत 2 मंत्री हो सकते हैं बाहर, कैबिनेट फेरबदल में नीतीश कुमार को मौके के आसार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी राज्यों में संगठन में बदलाव कर रही है। हाल ही में UP टीम का ऐलान हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय कैबिनेट में जल्द फेरबदल हो सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर तारीख या नाम अब तक स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन अटकलें हैं कि इस बार सरकार से कई मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है या बाहर किया जा सकता है। चर्चाओं में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अलग-अलग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी।

UP की टीम घोषित खास बात है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नई टीम का ऐलान किया है। मिशन-2027 के चलते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम का आकार बढ़ाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री के कुल छह पद बढ़ गए हैं।

वहीं नई टीम में 60 फीसदी नए चेहरों को शामिल किया गया है। दो दर्जन से अधिक मौजूदा चेहरों को जगह नहीं मिली है। सामाजिक समीकरण साधने के साथ ही आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाई गई है। सर्वाधिक हिस्सेदारी ओबीसी को मिली है। वहीं, अन्य राज्यों में भी संगठन स्तर पर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।

इनके कट सकते हैं नाम जी न्यूज की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिर सकती है। वहीं, मंत्री हरदीप पुरी की जगह सिख या पंजाब से किसी नेता को अन्य विभाग में भी लाया जा सकता है। खास बात है कि प्रधान पेपर लीक को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर के विभाग भी बदले जा सकते हैं।

ये हो सकते हैं शामिल रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे को बड़ा पद दिया जा सकता है। वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल होने वाले राघव चड्ढा को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की अटकलें हैं। फिलहाल, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी छोड़कर आए सुखेंदु शेखर रे भी शामिल किए जा सकते हैं।