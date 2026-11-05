बेटी के केंद्रीय मंत्री बनने की अटकलें, पिता ने NDA में आने से ही मना कर दिया

कैबिनेट विस्तार कब होगा, इसे लेकर आधिकारिक रूप से तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साफ कर दिया है जल्द ही घोषणा की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि इसमें नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है।

केंद्रीय कैबिनेट में जल्द ही विस्तार के आसार हैं। NDA सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने बुधवार को ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया है कि आंदोलनों के चलते विस्तार शीतकालीन सत्र से पहले नहीं हो सका है, लेकिन जल्द ही हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता शरद पवार ने एनडीए में आने से इनकार कर दिया है। खास बात है कि उनका बयान ऐसे समय पर आया है, जब अटकलें हैं कि लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बन सकती हैं। हालांकि, इसे लेकर सांसद ने कुछ नहीं कहा है।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, 'कैबिनेट का विस्तार जो होने वाले है, पहले शीतकालीन सत्र से पहले होने की संभावनाएं थीं, लेकिन आंदोलन जो चल रहा है, अब शीतकालीन सत्र से पहले होता है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बहुत जल्द विस्तार होने की संभावनाएं हैं। उसमें नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है और सभी जातियों को भी उसमें स्थान मिल सकता है।'

'शरद पवार साहब तैयार नहीं हैं' उन्होंने बताया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पवार की बात हुई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को तबीयत खराब होने के चलते पहले पुणे और डिस्चार्ज होने के कुछ समय बाद ही मुंबई में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा, 'शरद पवार साहब के साथ मोदी साहब के संबंध अच्छे रहे हैं। राजनीति तो अलग बात है, व्यक्तिगत स्तर पर नरेंद्र मोदी जी आदर करते हैं। उनको अपना नेता भी मानते हैं। उनका मार्गदर्शन हमने कई बार लिया है। मुझे लगता है कि पवार साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह भर्ती है। इसलिए उन्होंने फोन करके उनको बताया है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। ऐसा उन्होंने उनको बताया है और इसमें कोई राजनीति नहीं है।'

साथ ही उन्होंने कहा, 'लेकिन शरद पवार साहब NDA के साथ आने तैयार नहीं हैं। अजित दादा पवार जी तो एनडीए के साथ आए, लेकिन पवार साहब आए नहीं। पवार साहब आते, तो उनका बहुत बड़ा स्वागत भी है। पवार साहब की भूमिका है कि मैं एनडीए में नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र में महायुति में नहीं जाऊंगा।'

सुप्रिया सुले के आने की अटकलें शरद पवार के करीबी माने जाने वाले विट्ठल सेठ मनियार ने गुरुवार को बताया था कि पीएम मोदी ने पवार के साथ बातचीत में सुप्रिया सुले का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, 'आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन साहेब की तबीयत के बारे में पूछने के लिए आया था। उन्होंने बहुत आदर और सम्मान के साथ साहेब से बात की थी। उन्होंने कहा था, 'साहेब आप पूरी तरह से आराम करें। सुप्रिया अब तैयार हैं। सुप्रिया और हम मिलकर देश को संभाल लेंगे। प्लीज आराम करें। मेरा आपसे अनुरोध है।''

उन्होंने आगे कहा, 'मोदी जी ने साहेब से बहुत लगाव के साथ बात की थी। साहेब ने भी उनसे कहा, 'मैं आराम कर रहा हूं और आप सभी लोग साथ हैं, तो मुझे देश की चिंता नहीं है। आप अपना काम जारी रखें।' साहेब ने तबीयत के बारे में पूछे के लिए उनका धन्यवाद किया।'