मोदी कैबिनेट में इस महिला सांसद को मिलेगी एंट्री? 1994 बैच की हैं IAS अफसर
Modi Cabinet Resuffle: मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार अगले महीने की शुरुआत में हो सकता है। इसमें ओडिशा कैडर की IAS अफसर रहीं और अभी भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को भी मंत्रिपद दिया जा सकता है।
Modi Cabinet Reshuffle: अगले महीने की शुरुआत में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। यह 2024 में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला विस्तार होगा। सूत्रों के अनुसार, इसी वजह से पीएम मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। कैबिनेट विस्तार में कई बड़े चेहरों को हटाया जा सकता है। इसकी सुगबुगाहट कुछ दिन पहले ही मिलनी शुरू हो गई, जब केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से राज्यसभा के बजाए पंजाब विधानसभा चुनाव में उतारने के संकेत दिए गए। अब सामने आया है कि मोदी कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिला सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है। यह महिला सांसद 1994 बैच की आईएएस अधिकारी भी रही हैं।
कौन हैं वो महिला सांसद, जिसके मंत्री बनने की अटकलें
सूत्रों के अनुसार, यह महिला सांसद ओडिशा के भुवनेश्वर से वर्तमान सांसद अपराजिता सारंगी हैं। 2024 में सारंगी ने बीजू जनता दल के अरूप पटनायक को हराकर सांसद बनीं। वह 1994 बैच की ओडिशा कैडर की पूर्व IAS अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर साल 2018 में भाजपा ज्वाइन की और 2019 में चुनाव भी लड़ा। अपराजिता सारंगी ओडिशा सरकार में कई पदों पर काम कर चुकी हैं। वह जन शिक्षा विभाग के सचिव भी रही हैं। वह बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखती हैं और वहीं उनका जन्म हुआ।
अपराजिता सारंगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी जिम्मेदारी संभालती हैं। साथ ही, संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त समिति जैसे प्रमुख संसदीय पैनल की अध्यक्षता करती हैं। वह साल 2009 से 2013 के बीच में ओडिशा सरकार में स्कूल शिक्षा, पंचायती राज और टेक्सटाइल विभागों में सचिव रह चुकी हैं। अब सूत्रों के अनुसार, उन्हें अगले कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपद दिया जा सकता है। हालांकि, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सारंगी को अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके अलावा, कई अन्य नए चेहरों के कैबिनेट में जगह बनाने की अटकलें हैं।
जॉर्ज कुरियन ने दिया मंत्रिपद से इस्तीफा
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को इस्तीफा सौंपा। उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया था और पार्टी ने फिर से उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे साफ हो गया था कि उन्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ सकता है। इसी तरह यूपी भाजपा प्रमुख पंकज चौधरी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा दोनों ही केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और अब दोनों को अलग अलग राज्यों का अध्यक्ष बनाया जा चुका है। ऐसे में इनकी जगह मंत्रालय में दूसरे सांसद को जगह दी जाएगी। अगले साल यूपी, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते ही इन राज्यों पर भी मंत्रिमंडल विस्तार में फोकस रह सकता है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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