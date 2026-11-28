शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल पर समर्थन के बदले केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में सत्ता हिस्सेदारी की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सुप्रिया सुले को मोदी कैबिनेट में जगह देने और जयंत पाटिल को महाराष्ट्र में मंत्री पद मिलने की चर्चा तेज है।

मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल? सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने की चर्चा, परिसीमन बिल से जुड़ा सियासी समीकरण (फाइल फोटो)

अगले सप्ताह संसद में परिसीमन बिल पेश होने जा रहा है। अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो उसके बाद सभी की निगाहें मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल पर टिक जाएंगी। दरअसल शरद पवार की एनसीपी (एसपी) परिसीमन बिल पर समर्थन के बदले केंद्र और महाराष्ट्र सरकार, दोनों में सत्ता में हिस्सेदारी चाहती है। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद देने और पार्टी के कुछ नेताओं को महाराष्ट्र सरकार में जगह मिलने को लेकर बातचीत की खबरें हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, शरद पवार की पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से अलग होकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने को लेकर भी बातचीत कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अहम बातचीत चल रही है।

संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा में शुरू होने वाला है। इससे पहले पर्दे के पीछे गठबंधन और सत्ता साझेदारी को लेकर बातचीत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सदन में परिसीमन बिल पर समर्थन देने से पहले इस समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है।

सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने की मांग एनसीपी (एसपी) नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले को जगह दिलाने की कोशिश कर रहा है। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

हालांकि, सुप्रिया सुले हाल ही में कथित चुनावी धांधली के आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रही थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह परिसीमन के विचार का समर्थन करती नजर आ रही हैं।

महाराष्ट्र सरकार में भी दो मंत्री पद की मांग केंद्र के साथ-साथ एनसीपी (एसपी) महाराष्ट्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में भी दो कैबिनेट पदों के लिए बातचीत कर रही है। इस सरकार में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल है।

सूत्रों के मुताबिक, एनसीपी (एसपी) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल को वित्त मंत्रालय मिलने की संभावना है। वहीं, एक अन्य कैबिनेट पद वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड को दिया जा सकता है। पार्टी अन्य वरिष्ठ विधायकों को समायोजित करने के लिए दो राज्य मंत्री (MoS) पदों की मांग भी कर रही है।

हालांकि, सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा को खारिज किया गया है। सुले ने हाल ही में ऐसी खबरों को निराधार बताया था। उन्होंने कहा था कि राज्य विधानसभा में पार्टी के केवल 10 विधायक हैं।

परिसीमन बिल में एनसीपी (एसपी) के 8 सांसद अहम एनसीपी (एसपी) के लोकसभा में आठ सांसद हैं। ये सांसद परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव के समर्थन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह प्रस्ताव संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से जुड़ा है, जिसे 2023 में सभी दलों के समर्थन के साथ सशर्त मंजूरी दी गई थी।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि एनसीपी (एसपी) के भीतर एक वर्ग का मानना है कि संसद में बिल का औपचारिक समर्थन करने से पहले सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला तय हो जाना चाहिए।

कांग्रेस को शरद पवार ने फोन पर बताई अपनी मजबूरी सूत्रों के मुताबिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व से फोन पर बात कर अपनी पार्टी की ‘मजबूरियों’ के बारे में बताया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को समझाया कि परिसीमन बिल का समर्थन करना एनसीपी (एसपी) में संभावित टूट को रोकने के लिए जरूरी है।

पार्टी के नेता भी सार्वजनिक तौर पर इस बदलाव के लिए जमीन तैयार करते दिख रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड ने दिन में कहा था कि शरद पवार ने एक अनौपचारिक बातचीत में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन को जरूरी बताया था।

सुप्रिया सुले भी पहले परिसीमन की जरूरत की बात कह चुकी हैं। उनका कहना है कि सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से उन राज्यों की आशंका दूर होगी, जिन्हें लगता है कि परिसीमन के बाद उनकी हिस्सेदारी कम हो सकती है।

सुप्रिया सुले 30 नवंबर को सीधे दिल्ली पहुंचेंगी शरद पवार की तबीयत का हवाला देते हुए सुप्रिया सुले ने पहले ही कहा है कि वह सोमवार को सीधे दिल्ली पहुंचेंगी और संसद सत्र में शामिल होंगी। इस वजह से वह 28 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी। एनसीपी (एसपी) के सांसद निलेश लंके को गठबंधन की बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करना था। हालांकि, राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं।

कांग्रेस ने शरद पवार का समर्थन याद दिलाया महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शरद पवार को राज्यसभा भेजने में पार्टी के समर्थन का जिक्र किया। कांग्रेस ने कहा कि मार्च 2026 में महाराष्ट्र की सात राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे। उस समय एनसीपी (एसपी) के पास केवल 10 विधायक थे, जबकि राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 36 वोटों की जरूरत थी।

कांग्रेस के पास 16 विधायक और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 20 विधायक थे। पोस्ट के मुताबिक, सुप्रिया सुले ने शरद पवार की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस नेताओं से समर्थन मांगा था और राहुल गांधी तथा मल्लिकार्जुन खरगे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी थी। कांग्रेस ने पोस्ट के आखिर में सवाल उठाया- ‘और अब क्या?’