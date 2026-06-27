Cabinet Reshuffle: राघव चड्ढा का मंत्री बनना अभी तय नहीं? AAP से ही आए सांसद से है टक्कर

Modi Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट फेरबदल की सुगबुगाहट तेज! AAP छोड़ BJP में आए राघव चड्ढा या एक और सांसद में से किसे मिलेगी मंत्री की कुर्सी? जानिए पंजाब कोटे का पूरा सियासी गणित।

Modi Cabinet Reshuffle: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस कैबिनेट विस्तार में उन नेताओं को ईनाम मिलने की पूरी संभावना है, जिन्होंने हाल ही में बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थामा है। इस कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा पंजाब से आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर आए बागी राज्यसभा सांसदों की है।

ताजा राजनीतिक घटनाक्रम और सूत्रों के मुताबिक, पंजाब के कोटे से केंद्रीय कैबिनेट में एक सीट पक्की मानी जा रही है, लेकिन इसके लिए आम आदमी पार्टी से ही आए दो दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर है। दरअसल अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं थे कि राघव चड्ढा 'AAP वाले कोटे' से मंत्री पद के इकलौते दावेदार हैं। लेकिन अब राघव चड्ढा को उनके ही साथी अशोक मित्तल से कड़ी टक्कर मिल रही है। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के संस्थापक और राज्यसभा सांसद हैं। स्थिति यह है कि भाजपा आलाकमान अभी भी दोनों के नामों पर विचार कर रहा है।

AAP में बड़ा विद्रोह और BJP में विलय इस कड़े मुकाबले को समझने के लिए हमें अप्रैल 2026 के उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को देखना होगा, जिसने आम आदमी पार्टी की नींव हिला दी थी। 2 अप्रैल 2026 को अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर राघव चड्ढा को राज्यसभा में AAP के उप-नेता पद से अचानक हटा दिया गया था। उनकी जगह दिग्गज शिक्षाविद अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

पार्टी के अंदरूनी कलह का नतीजा यह हुआ कि 24 अप्रैल को राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने सीधे तौर पर बगावत कर दी। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक सहित 7 सांसदों ने दल-बदल कानून के तहत 2/3 बहुमत के नियम का इस्तेमाल करते हुए खुद का BJP में विलय कर लिया। मजे की बात ये रही कि आम आदमी पार्टी ने जिस अशोक मित्तल को राघव चड्ढा के खिलाफ खड़ा कर अहम पद दिया था, वे भी चड्ढा के साथ ही बीजेपी में शामिल हो गए। अब यही दोनों नेता मोदी कैबिनेट में एक सीट के लिए आमने-सामने हैं।

पंजाब में BJP का गेमप्लान और 'रिवॉर्ड' सिस्टम बीजेपी पंजाब में अपना विस्तार करने और आगामी चुनावों के लिए एक मजबूत बेस तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के इन दिग्गज नेताओं के आने से राज्यसभा में तो बीजेपी को सीधे तौर पर संख्या बल (7 सांसद) का फायदा हुआ ही है, साथ ही पंजाब की राजनीति में भी उसे बड़े चेहरे मिले हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी इन दल बदलने वाले नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर यह संदेश देना चाहती है कि जो भी नेता बीजेपी के विजन से जुड़ता है, उसे उचित सम्मान और जिम्मेदारी दी जाती है।

अभी जून 2026 के अंत में मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारियां चल रही हैं। पंजाब से BJP की रणनीति 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि पंजाब कोटे से एक बर्थ इन AAP टर्नकोट्स को दी जाएगी।

राघव चड्ढा vs अशोक मित्तल: किसका पलड़ा भारी? दोनों ही नेताओं की अपनी-अपनी मजबूत दावेदारी है, जिसने बीजेपी आलाकमान के लिए फैसला लेना मुश्किल कर दिया है:

फैक्टर राघव चड्ढा अशोक मित्तल राजनीतिक छवि तेजतर्रार युवा नेता, राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय चेहरा। परिपक्व और गंभीर छवि, देश के बड़े शिक्षाविदों में शुमार। प्रोफेशनल बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), टीवी डिबेट्स में आक्रामक। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के संस्थापक, व्यापारिक अनुभव। BJP को क्या मिलेगा? युवा और शहरी वोटर्स के बीच सीधे तौर पर अपील। पंजाब के इलीट, अकादमिक और व्यापारिक वर्ग में गहरी पैठ। कैबिनेट में उपयोगिता वित्त, कॉर्पोरेट या सूचना प्रसारण जैसे मंत्रालयों में राज्य मंत्री। शिक्षा, कौशल विकास या वाणिज्य जैसे मंत्रालयों में महत्वपूर्ण भूमिका।

राघव चड्ढा की दावेदारी के तर्क राघव चड्ढा की सबसे बड़ी ताकत उनका 'यूथ अपील' और राष्ट्रीय मीडिया में उनकी मौजूदगी है। उन्होंने 7 सांसदों को तोड़ने में मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। बीजेपी उन्हें प्रमोट करके आम आदमी पार्टी के युवा वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकती है।

अशोक मित्तल की दावेदारी के तर्क दूसरी ओर, अशोक मित्तल एक शांत लेकिन बेहद रसूखदार नाम हैं। LPU के संस्थापक के तौर पर उनका नेटवर्क पूरे देश में है। हाल ही में उनके ठिकानों पर ED की रेड्स के बाद उनका पाला बदलना राजनीति में काफी सुर्खियां बटोर चुका है। बीजेपी उन्हें कैबिनेट में लाकर पंजाब के बुद्धिजीवी और व्यापारिक समुदाय को अपने पक्ष में कर सकती है।