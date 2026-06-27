बच जाएगी धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी? शिक्षा मंत्री के जन्मदिवस पर पीएम मोदी ने दिए संकेत

Modi Cabinet Reshuffle: नीट पेपर लीक के मामले में विरोधियों के निशाने पर आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पीएम मोदी ने तारीफ की है। जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं देते हुई पीएम ने उनके नई शिक्षा नीति को लेकर किए जा रहे कामों की तारीफ की।

Modi Cabinet Reshuffle: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त द्वीपीय देश सेशेल्स की यात्रा पर गए हुए हैं। वहां से आने के तुरंत बाद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव का ऐलान किया जा सकता है। इस बदलाव में सबसे बड़ी अटकलें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेकर लगाई जा रही हैं। नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में अनिश्चितता की वजह से सार्वजनिक आलोचना का सामना कर रहे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें पद से हटाया जा सकता है या फिर उनका विभाग बदला जा सकता है। लेकिन शुक्रवार को पीएम मोदी ने कुछ ऐसे संकेत दिए, जिसने प्रधान की कुर्सी पर लगे प्रश्नचिन्ह को कुछ हद तक मिटा दिया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर बधाई दी। लगातार विरोध का सामना कर रहे शिक्षा मंत्री के लिए पीएम मोदी का यह सार्वजनिक संदेश किसी संजीवनी से कम नहीं है। पीएम मोदी ने न सिर्फ उन्हें बधाई दी, बल्कि नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए काम की भी तारीफ की। उन्होंने लिखा, "केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जन्म दिवस की शुभकामनाएं। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

नीट पेपर लीक मामले में प्रधान का जमकर विरोध प्रधानमंत्री मोदी का अपने शिक्षा मंत्री को लेकर यह तारीफ ऐसे समय में सामने आई है, जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। नीट पेपर लीक के मामले में विपक्ष भी लगातार उन पर निशाना साध रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार ने भले ही प्रधान का इस्तीफा न मांगा हो, लेकिन अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव के दौर में उन्हें दूसरे विभाग में भेजा जा सकता है या फिर 2029 लोकसभा चुनाव के लिए संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है।

पद से हटाने, न हटाने, दोनों स्थितियों में NDA परेशान

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो केंद्रीय सरकार धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से हटाने के बारे में विचार नहीं कर रही है। क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है, तो एनडीए सरकार के लिए राजनीतिक रूप से अच्छा संकेत नहीं जाएगा। जनता के सामने यह संकेत जा सकता है कि सरकार विपक्ष के दबाव के आगे झुक गई है और इसलिए केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। दूसरी और कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ऐसा संदेश जाएगा कि सरकार युवाओं की भावनाओं को समझने में असफल रही है, क्योंकि नीट पेपर लीक के बाद बड़ी संख्या में युवा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई थे।

विशेषज्ञों की मानें, तो इन दोनों रास्तों से बचने के लिए सरकार तीसरा विकल्प यानी प्रधान को किसी तीसरे विभाग में भेजना या फिर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर सकती है।

मंत्रियों के साथ खड़े रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक विश्लेषकों की मानें, तो प्रधानमंत्री का शिक्षा मंत्री के जन्मदिवस पर उनकी काम की तारीफ करना उस श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें प्रधानमंत्री सार्वजनिक आलोचना से घिरे अपने मंत्री का साथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे वह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। या फिर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हों। एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद भी पीएम मोदी उनके साथ खड़े दिखाई दिए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम मोदी ने अपना समर्थन दिखाने के लिए उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भेजा था। इस पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा था कि विपक्ष को संसद में बोलने न देने के लिए ओम बिरला को इनाम मिला है।