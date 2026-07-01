गडकरी, सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान... मोदी कैबिनेट में क्या हो सकता है बदलाव; किसे दिखाया जा सकता है बाहर का रास्ता
पीएम मोदी अपनी कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल कर सकते हैं। मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी का मंत्रालय बदला जा सकता है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो सकती है।
Modi Cabinet Reshuffle: मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार जल्द ही कर सकती है। मॉनसून सत्र के शुरू होने से विस्तार होने की पूरी संभावना है। इस बदलाव में कई केंद्रीय मंत्रियों के विभागों को बदला जा सकता है, जबकि कुछ मंत्रियों की कुर्सी भी जाने के पूरे आसार हैं। सूत्रों के अनुसार, कई नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। अगले साल होने वाले यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी फोकस रहेगा, जिसकी वजह से तीनों अहम राज्यों के और नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है।
सूत्रों के अनुसार, नीट पेपर लीक से विवादों में घिरे रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो सकती है। प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग विपक्ष करता रहा है। नीअ पेपर लीक होने के बाद उनके खिलाफ इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी भी पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। उसकी भी डिमांड प्रधान का इस्तीफा ही है। माना जा रहा है कि इन विरोधों को देखते हुए सरकार उनकी जगह किसी अन्य को यह जिम्मेदारी दे सकती है। सूत्रों की मानें तो नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी जैसे केंद्रीय मंत्रियों को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभाग में बदलाव हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान की जगह उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि वित्त मंत्री का प्रभार पूर्व आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास को मिल सकती है। दास के कार्यकाल को केंद्र सरकार एक अहम कार्यकाल की तरह मानती है और इस दौरान महंगाई को रोकने में भी सफलता मिली। इसी को लेकर अब वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास जा सकती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के यूपी भाजपा प्रमुख बन जाने की वजह से उनकी भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। उनकी जगह आम आदमी पार्टी से भाजपा ज्वाइन करने वाले राघव चड्ढा को यह जिम्मेदारी मिल सकती है।
गडकरी का बदल सकता है मंत्रालय
इतना ही नहीं, सूत्रों की मानें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी मंत्रालय बदल सकता है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल की पूरी उम्मीद है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को भी मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल जीत के बाद वहां से भी सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दार्जलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्टा ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद उनके भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के कयास लगाए जाने लगे।
नीतीश कुमार भी बनेंगे कैबिनेट मंत्री?
पिछले दिनों शिवसेना यूबीटी के छह सांसदों ने उद्धव ठाकरे को झटका देकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया था, जिसके बाद शिवसेना की ताकत में इजाफा हुआ। इसी वजह से शिंदे की शिवसेना को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार, इसी तरह टीएमसी से टूट के बाद एनसीपीआई में विलय करने वाले 20 सांसदों में भी किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष के रुख का भी इंतजार रहेगा, जिसके बाद मंत्रिमंडल में लाने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा, बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के चर्चे हैं।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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