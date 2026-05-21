मोदी कैबिनेट से कौन होगा बाहर, किसे मिलेगी जगह? आज की बैठक में तय होगा भविष्य

PM Modi Cabinet Reshuffle 2026: पीएम मोदी ने विदेश से लौटते ही मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई है। 'मोदी 3.0' के पहले बड़े फेरबदल में मंत्रियों की परफॉर्मेंस, 2027 के विधानसभा चुनाव और JDU-TDP जैसे सहयोगियों पर विशेष फोकस रहेगा।

PM Modi Cabinet Reshuffle 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों (यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली) के महत्वपूर्ण दौरे से भारत लौट आए हैं। स्वदेश वापसी के तुरंत बाद, उन्होंने आज (21 मई) केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में 'मोदी 3.0' सरकार के पहले बड़े कैबिनेट फेरबदल को लेकर अटकलें बेहद तेज हो गई हैं। इस हाई-लेवल मीटिंग में मंत्रालयों के अब तक के कामकाज, हाल ही में लिए गए अहम फैसलों के नतीजों और भविष्य की रूपरेखा को लेकर गहन मंथन किया जाएगा।

जून में संभावित है बड़ा कैबिनेट फेरबदल जून 2026 में मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे हो रहे हैं। माना जा रहा है कि यह कैबिनेट फेरबदल एक 'मिड-टर्म रीसेट' होगा। सूत्रों के अनुसार, जून के दूसरे सप्ताह, संभवतः 10 जून के आसपास यह बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। इस फेरबदल में मंत्रियों के कामकाज को मुख्य आधार बनाया जाएगा। खराब प्रदर्शन करने वालों की छुट्टी हो सकती है, जबकि कुछ नए और युवा चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनावों और एनडीए व भाजपा के भीतर संगठनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयों का नया बंटवारा होने की संभावना है।

राजनीतिक नजरिए से भी इस मंत्रिपरिषद बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मिली बड़ी कामयाबी और पुडुचेरी में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने के बाद यह पहली बड़ी बैठक है।

चुनाव और क्षेत्रीय समीकरणों पर सीधा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल (मोदी 3.0) में 9 जून 2024 को हुए शपथ ग्रहण के बाद से अब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई विस्तार या फेरबदल नहीं हुआ है। राजनीतिक रणनीतिकारों के अनुसार, इस संभावित कैबिनेट रीशफल का सबसे बड़ा आधार 2027 में होने वाले 7 राज्यों (उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश) के आगामी विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलना तय माना जा रहा है, खासकर हाल ही में संपन्न हुए बंगाल और असम चुनावों के बाद वहां के नेताओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

परफॉर्मेंस रिव्यू और इन मंत्रालयों पर सबसे ज्यादा नजर इस कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों का 'रिपोर्ट कार्ड' ही उनके भविष्य का फैसला करेगा। सूत्रों के मुताबिक, समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, एविएशन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स के कामकाज का बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है। पीएम मोदी अपने अगले 10 वर्षों के 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' एजेंडे को लेकर स्पष्ट हैं। ऐसे में जो मंत्री डिलीवरी के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उनके प्रभार बदले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जिन मंत्रियों की उम्र एक अघोषित तय सीमा को पार कर चुकी है या जिनका राज्यसभा कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है, उनकी कैबिनेट से विदाई हो सकती है।

सहयोगियों की हिस्सेदारी और संगठन का नया स्वरूप यह फेरबदल केवल सरकार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भाजपा के सांगठनिक ढांचे में भी इसके स्पष्ट तार जुड़े हैं। जनवरी 2026 में भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 45 वर्षीय नितिन नवीन अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि कैबिनेट से हटाए गए कई अनुभवी चेहरों को पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारियां देकर 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए मोर्चे पर लगाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर, केंद्र सरकार में सहयोगी दलों- विशेषकर जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के कोटे से कुछ अतिरिक्त मंत्रियों को शामिल करने पर भी सुगबुगाहट तेज है, ताकि एनडीए (NDA) के भीतर संतुलन को और अधिक मजबूती दी जा सके।

आज की मंत्रिपरिषद बैठक का मुख्य एजेंडा आज की इस वृहद बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में क्या-क्या हो सकता है?

मंत्रालयों की समीक्षा: अब तक लिए गए प्रमुख नीतिगत फैसलों, उनके जमीनी प्रभाव और सरकारी योजनाओं की सफलता का गहन आकलन।

भविष्य का रोडमैप: पीएम मोदी द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए तय किए गए 'रिफॉर्म एजेंडे' पर चर्चा, ताकि सुशासन और आम नागरिकों तक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

पश्चिम एशिया संकट और अर्थव्यवस्था पर नजर इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा संकट और उसके आर्थिक प्रभावों का जिक्र कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वे मंत्रालयों और विभागों को स्थिति से निपटने के लिए जरूरी निर्देश देंगे, ताकि देश के आम नागरिकों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन (एविएशन), शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे अहम सेक्टर्स पर खास फोकस रहने की संभावना है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में विवाद शुरू होने के तुरंत बाद ही पीएम मोदी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे नागरिकों और प्रभावित सेक्टर्स की परेशानियों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएं।