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12 मंत्रियों की हुई छुट्टी, मोदी सरकार में आखिरी बार कब हुआ फेरबदल? अब किसका पत्ता साफ

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Modi Cabinet Reshuffle History: जानें मोदी सरकार के उस ऐतिहासिक कैबिनेट फेरबदल की पूरी कहानी, जब कोरोना काल के बाद एक साथ 12 दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी हुई थी और 43 नए चेहरों ने शपथ ली थी।

12 मंत्रियों की हुई छुट्टी, मोदी सरकार में आखिरी बार कब हुआ फेरबदल? अब किसका पत्ता साफ

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में बड़ा फेरबदल होने वाला है। कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है या उनके विभाग बदले जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट में आखिरी फेरबदल पांच साल पहले यानी पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार और फेरबदल 7 जुलाई 2021 को हुआ।

यह उनके 2019 के सत्ता में वापसी के बाद का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल पुनर्गठन था। इस फेरबदल में 12 मंत्रियों को हटाया गया था, जबकि 43 नेताओं ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के समक्ष शपथ ली थी। इस बदलाव के बाद मंत्रिमंडल की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लगभग 77-78 हो गई, जो संवैधानिक सीमा 81 से थोड़ी कम थी।

दिग्गजों की हुई थी कैबिनेट से विदाई

इस फेरबदल की सबसे बड़ी चर्चा उन 12 मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर थी, जिन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुए इस बदलाव में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पद छोड़ना पड़ा था। उनके अलावा आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पर्यावरण व सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े और कद्दावर चेहरों की छुट्टी कर दी गई थी। सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, थावरचंद गहलोत और बाबुल सुप्रियो जैसे नाम भी सरकार से बाहर हो गए थे।

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43 मंत्रियों ने ली थी शपथ

राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में कुल 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इनमें 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री (MoS) शामिल थे। इस विस्तार के जरिए सरकार में युवाओं, विभिन्न सामाजिक वर्गों और कई राज्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर जोर दिया गया था।

असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। इनके अलावा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार, ओडिशा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव, बिहार से जेडीयू नेता व राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह, हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस और बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। किरेन रिजिजू, आर.के. सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, जी. किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर को प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया था और हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी।

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यूपी चुनाव पर खास फोकस, 7 नेताओं को मिला राज्य मंत्री का जिम्मा

अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में दूसरी बार जीत हासिल करने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने यूपी से 7 नेताओं को राज्य मंत्री (MoS) बनाया था। इनमें पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, भानु प्रताप सिंह वर्मा, कौशल किशोर, एसपीएस बघेल, अजय कुमार और राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा शामिल थे।

2021 का यह फेरबदल न केवल सरकार की छवि को एक नया रूप देने की कोशिश था, बल्कि इसके जरिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के आगामी चुनावों को देखते हुए क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी मजबूती से साधा गया था। केवल यूपी से ही 7 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया था। फिलहाल आज यानी 1जुलाई 2026 की तस्वीर अलग है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हैं। ऊपर दिए गए मंत्रियों में से कई को 2024 के लोकसभा चुनाव में मंत्री नहीं बनाया गया था और कई अन्य के विभाग भी बदले हैं।

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इस बार किसकी हो सकती है छुट्टी?

वर्तमान में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बीच में बड़े कैबिनेट फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। यह मॉनसून सत्र से पहले या उसके आसपास हो सकता है। यह मिड-टर्म रीसेट माना जा रहा है, जिसमें प्रदर्शन, विवाद, क्षेत्रीय/सामाजिक संतुलन, युवा चेहरों को जगह और 2029 चुनावों की तैयारी मुख्य वजहें हैं। BJP संगठन में भी बदलाव हो रहे हैं।

धर्मेंद्र प्रधान (शिक्षा मंत्री)- सबसे हॉट नाम। NEET पेपर लीक, CBSE डिजिटल मार्किंग गड़बड़ी और शिक्षा क्षेत्र के अन्य विवादों के कारण उनकी छुट्टी या विभाग बदलाव की पुख्ता अटकलें। कई रिपोर्ट्स में उन्हें ड्रॉप करने की बात कही जा रही है।

हरदीप सिंह पुरी (पेट्रोलियम मंत्री) - पेट्रोल-डीजल कीमतों, ईंधन महंगाई और लंबे समय से एक पद पर बने रहने के कारण उनकी छुट्टी या कम महत्वपूर्ण विभाग में शिफ्ट की चर्चा। पंजाब/सिख चेहरे को जगह देने का भी फॉर्मूला चल रहा है।

निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री) - अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई से जुड़ी आलोचनाओं के चलते फाइनेंस से हटाकर शिक्षा या अन्य विभाग में शिफ्ट की अटकलें। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें पूरी तरह ड्रॉप करने की भी बात, हालांकि यह कम संभावित लगता है।

कुल मिलाकर 2021 की तरह इस बार भी बड़ा बदलाव संभव है, लेकिन अभी सटीक संख्या या तारीख तय नहीं। PM मोदी और अमित शाह की बैठकें और राष्ट्रपति से मुलाकातें इसकी पुष्टि करती हैं।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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