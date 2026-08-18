बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद अब जल्द हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार, खाली हैं कई जगहें
कई मंत्रियों के पद छोड़ने के बाद मोदी कैबिनेट में कई सीटें खाली हैं। इसके अलावा दो साल से कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में संगठन में फेरबदल के बाद अब संभव है कि कैबिनेक का भी विस्तार किया जाए।
भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा के बाद अब केंद्र में मंत्रिपरषद फेरबदल और विस्तार की संभावना बढ़ गई है। केंद्र सरकार के कुछ मंत्री संगठन और सरकार की दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और कुछ मंत्रियों के पद से इस्तीफा देने के कारण जगह खाली हुई है।
दो साल से नहीं हुआ मंत्रिमंडल विस्तार, कई जगहें खाली
इसके अलावा मोदी सरकार की गठन को भी दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है, ऐसे में बदलाव की जरूरत भी महसूस की जा रही है। भाजपा की नई टीम में केंद्र के कुछ मंत्रियों को जगह दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वह अब दोहरी भूमिका में हैं। वहीं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं।
इन मंत्रियों ने छोड़ा है पद
इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और रवनीत सिंह बिट्टू इस्तीफा दे चुके हैं। जुलाई में धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ा। इसके बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसी तरह रवनीत सिंह बिट्टू ने 24 जुलाई को केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया था। अल्पसंख्यक मामलों तथा मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी जून 2026 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद मंत्री पद छोड़ दिया।
संगठन में 40 से कम उम्र के लोगों को तवज्जो
पार्टी की राष्ट्रीय टीम में 40 से कम उम्र के 6 सदस्यों, 40 से 49 की उम्र के 15 और 50 से 59 के 21 सदस्यों को स्थान दिया गया है। टीम का एक खास पहलू यह है कि इसके करीब 40 फीसदी सदस्य वंचित समाज से हैं। कोषाध्यक्ष बनाए गए पीयूष गोयल अकेले ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्हें पार्टी की नई टीम में शामिल किया गया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें