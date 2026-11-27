मोदी कैबिनेट से डिलिमिटेशन बिल को मंजूरी, बढ़ जाएंगी 50% सीटें; दो तिहाई बहुमत का हुआ जुगाड़!
मोदी कैबिनेट ने अहम बैठक में शुक्रवार को डिलिमिटेशन से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। इससे, इसके सदन में पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने बीते दिन ही संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। इस बिल के जरिए लोकसभा में सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़कर 850 हो जाएगी।
मोदी कैबिनेट की शुक्रवार को हुई अहम बैठक में डिलिमिटेशन बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत, सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ जाएंगी। इस विधेयक को अब लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां पर एनडीए को इसे पास करवाने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। सरकार ने बीते दिन संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही अटकलें लगने लगी थीं कि सरकार संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर सकती है।
अगर यह बिल दो तिहाई बहुमत के साथ संसद में पास हो जाता है तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 543 से 850 हो जाएगी। सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ेंगी। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा की 80 सीटें हैं, जोकि बढ़कर 120 हो जाएंगी। वहीं, दक्षिण भारत के राज्य केरल में वर्तमान समय में कुल 20 सीटें हैं, जोकि बढ़कर 30 हो जाएंगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार का दावा है कि उसके पास दो तिहाई बहुमत का जुगाड़ हो गया है। सबकी नजर डीएमके और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी पर होगी। पिछली बार इन पार्टियों ने बिल का विरोध किया था, लेकिन कुछ समय से सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि दोनों दल डिलिमिटेशन बिल पर समर्थन दे सकते हैं। इससे एनडीए सरकार दो तिहाई बहुमत हासिल कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार, बिल को मोदी कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग में लाया गया। पता चला है कि कैबिनेट ने बिल में कुछ बदलावों के साथ नए बिल को मंजूरी दे दी है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि डिलिमिटेशन के बाद कोई भी राज्य लोकसभा में दूसरे राज्यों के अनुपात में अपना रिप्रेजेंटेशन न खोए। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और बिल पर चर्चा करने के लिए यह बैठक दोपहर एक बजे सेवा तीर्थ में बुलाई गई थी।
अप्रैल में पास नहीं हो सका था बिल
इसी साल अप्रैल महीने में भी डिलिमिटेशन बिल को पेश किया गया था, जहां पर उसे तगड़ा झटका लगा था। एनडीए सरकार बिल को पास नहीं करवा सकी थी। सरकार 16 अप्रैल को तीन विधेयक लेकर आई थी, जिनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल थे। इनका उद्देश्य लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करना। साल 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करना और महिला आरक्षण को जल्द लागू करने का रास्ता तैयार करना था। हालांकि, 17 अप्रैल को संविधान संशोधन विधेयक पर हुए मतदान में सरकार को जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि 11 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए मतदान में शामिल 528 सदस्यों में से कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी।
महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी 33 फीसदी सीटें
बिल को महिला आरक्षण के नाम से पेश किया जा रहा है। अगर यह बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो महिलाओं के लिए 850 लोकसभा सीटों में से 33 फीसदी सीटें आरक्षित हो जाएंगी। पिछली बार जब यह बिल पास नहीं हो सका था, तब भाजपा सरकार ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी जमकर विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा गया था।
राजनीतिक स्थिति सांसद
- NDA की मौजूदा अनुमानित ताकत- 320
- DMK 22
- NCP (शरद पवार) 8
- YSR कांग्रेस 4
- तीनों दलों का समर्थन मिलने पर 354
- बहुमत का असली आंकड़ा कितना है?
- लोकसभा में 540 मौजूदा सदस्य हैं।
- सभी 540 सदस्यों के मतदान की स्थिति में दो-तिहाई का आंकड़ा 360 है।
सरकार के पास छह वोट कम हैं। ऐसी स्थिति में वह छह वोटों का जुगाड़ कर ले या फिर कम से कम दस विपक्षी सांसद सदन से गैर-हाजिर रहें। इसके बाद संख्या घटकर 530 हो जाएगी और उसका दो तिहाई 354 हो जाएगा। वहीं, एक दूसरा तरीका यह भी है कि लोकसभा के दो सांसद अमृतपाल सिंह और राशिद इंजीनियर जेल में हैं। अगर इन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं मिलती है तो संख्या कम होकर 538 हो जाती है। इसके अलावा, ममता गुट के कल्याण बनर्जी सदन से निलंबित चल रहे हैं। इससे यह संख्या 537 हो जाएगी। इसका दो तिहाई आंकड़ा 358 हो जाएगा। सू्त्रों के अनुसार, सदन से कुछ विपक्षी सांसद गैर-हाजिर रह सकते हैं, जिससे बिल को पास करवाने में मदद मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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