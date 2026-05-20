भारत से 8000 km दूर मिलेंगे मोदी-ट्रंप, क्यों पिछली बार मिलते-मिलते रह गए

मार्च में स्पष्ट हो गया था कि पीएम मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। उस दौरान फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और उनके साथ बातचीत की।

पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जल्द मुलाकात हो सकती है। दरअसल, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दोनों नेता जून में फ्रांस में आयोजित होने वाली G7 बैठक के दौरान मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि, द्विपक्षीय वार्ता को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। एक ओर जहां अमेरिका, ईरान के साथ युद्ध में जुटा हुआ है। वहीं, इस युद्ध की आंच भारत को ईंधन के मोर्च पर झेलनी पड़ रही है। फ्रांस में यह बैठक 15 से 17 जून को होने जा रही है।

ट्रंप जाएंगे फ्रांस! एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप फ्रांस में जी7 बैठक में शामिल होंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार और अपराध सें जंग जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि ट्रंप व्यापार में अमेरिका के सहयोग, अमेरिका में बने एआई टूल्स और अहम मिनरल सप्लाई चेन पर चीन का प्रभाव कम करने समेत कई मुद्दों पर बोल सकते हैं।

पीएम मोदी भी होंगे शामिल मार्च में स्पष्ट हो गया था कि पीएम मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। उस दौरान फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और उनके साथ बातचीत की।

दोनों मंत्रियों ने इस बात पर खुशी जताई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 से 17 जून को होने वाले एवियन शिखर सम्मेलन में शामिल होने की बात पक्की कर दी है। मंत्रियों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि दुनिया की बड़ी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने और अंतरराष्ट्रीय दोस्ती व एकजुटता को बढ़ाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है।

होर्मुज का मुद्दा उठा मार्च में भारत में फ्रांस के दूतावास ने कहा था, 'मंत्रियों ने मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर विस्तार से बात की है। वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग करने पर सहमत हो गए हैं।'

हालांकि भारत जी7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके वर्तमान अध्यक्ष फ्रांस ने उसे भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया है। फ्रांस ने भारत के अलावा सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ब्राजील को अब्बे डेस-वॉक्स-डे-सेर्ने में जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। खास बात है कि तब जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से भी चर्चा की थी।