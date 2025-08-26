mocking science CPI M MA baby questions anurag thakur hanuman statement विज्ञान का उपहास, हनुमान को पहला अंतरिक्ष यात्री बताने पर अनुराग ठाकुर को घेरा, India News in Hindi - Hindustan
India News

विज्ञान का उपहास, हनुमान को पहला अंतरिक्ष यात्री बताने पर अनुराग ठाकुर को घेरा

हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बताने पर अनुराग ठाकुर लगातार घिर रहे हैं। अब मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव एमए बेबी ने अनुराग ठाकुर पर सवाल उठाया है। एमए बेबी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर का यह बयान तर्कसंगत सोच पर हमला है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 07:36 PM
हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बताने पर अनुराग ठाकुर लगातार घिर रहे हैं। अब मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव एमए बेबी ने अनुराग ठाकुर पर सवाल उठाया है। एमए बेबी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर का यह बयान तर्कसंगत सोच पर हमला है। माकपा नेता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए यह दावा भी किया कि भाजपा के नेता विज्ञान का उपहास उड़ा रहे हैं, जबकि देश को इस वक्त ऐसे नाटक की नहीं, अनुसंधान में निवेश की जरूरत है।

वैज्ञानिक सोच के साथ विश्वासघात
बेबी ने कहा कि अनुराग ठाकुर जैसे भाजपा नेता विज्ञान का मजाक उड़ा रहे हैं। पौराणिक रूप से भी यही कहा जाता है कि हनुमान अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि वायुमंडल में यात्रा करते थे। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के सामने ठाकुर की टिप्पणी वास्तव में हमारे संविधान में निहित वैज्ञानिक सोच के साथ विश्वासघात है। तर्कसंगत सोच पर यह हमला हमारे छात्रों और वैज्ञानिकों, दोनों का अपमान करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह छात्रों से यह कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे।

अनुराग ठाकुर का वीडियो हुआ वायरल
गौरतलब है कि भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह छात्रों से यह कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने छात्रों से देश की हजारों साल पुरानी परंपराओं, ज्ञान और संस्कृति को महत्व देने की भी अपील की। ठाकुर ने यह बात ऊना जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला में आयोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम में छात्रों से संवाद के दौरान कही।

