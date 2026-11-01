'जन महाभियोग' में INDIA ब्लॉक ने CEC ज्ञानेश कुमार पर लगाए ये 6 आरोप

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में विपक्षी सांसदों, नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मुख्य चुनाव आयुक्त पर चुनाव चुराने के लिए वोट काटने का आरोप लगाया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर जेल भेजने की मांग की।

नई दिल्ली के मल्लिकार्जु खरगे के आवास पर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपने प्रतीकात्मक जन महाभियोग कार्यक्रम के दौरान इंडिया ब्लॉक के नेता।

1 नवंबर 2026 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की विशाल महारैली से ठीक पहले राजधानी में अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। शनिवार (31 अक्टूबर) को कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लीकार्जुन खरगे के 10, राजाजी मार्ग स्थित आवास के बगीचे में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सांकेतिक 'जन-महाभियोग' और 'मॉक पार्लियामेंट' का आयोजन किया।

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में विपक्षी सांसदों, नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मुख्य चुनाव आयुक्त पर "चुनाव चुराने के लिए वोट काटने" का आरोप लगाया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर जेल भेजने की मांग की।

ज्ञानेश कुमार ज्यादा दिन CEC नहीं रहेंगे, छिपा नहीं पाएंगे सबूत: राहुल गांधी प्रतीकात्मक महाभियोग की कार्यवाही का समापन करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे 'राजनीतिक हथियार' करार दिया।

राहुल गांधी ने कहा, "यह बेहद अजीब और अभूतपूर्व है कि देश के पूरे विपक्ष को एक बगीचे में बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त के महाभियोग पर चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे लिए देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं ज्ञानेश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करने के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं।"

ज्ञानेश कुमार को चेतावनी देते हुए राहुल गांधी ने कहा, "आप जिस संस्था की रक्षा की कसम खाकर बैठे हैं, उसी के पीछे छिप रहे हैं। याद रखिए, आप हमेशा इसके पीछे नहीं छिप सकते। एक दिन आपको इस देश की जनता के प्रतिनिधियों का सामना करना ही पड़ेगा।"

राहुल ने दावा किया कि मतदाता सूचियों के SIR के दौरान 13.3 करोड़ (लगभग 15%) वोट काट दिए गए, जबकि 2024 के चुनाव में जीत-हार का अंतर महज 3% था। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अपने आंकड़े ही 2024 के लोकसभा चुनावों को 'अवैध' साबित करते हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास पर्याप्त सबूत हैं और आने वाले खुलासों के बाद ज्ञानेश कुमार अपने पद पर नहीं रह पाएंगे।

खरगे ने लगाए CEC पर 6 गंभीर आरोप 'मॉक पार्लियामेंट' में महाभियोग प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए 6 मुख्य बिंदु रखे।

खरगे ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने SIR अभियान के जरिए 13.2 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए।

उन्होंने कहा कि संसद को अंधेरे में रखकर फॉर्म 6 के नियमों में फेरबदल किया गया, ECINET के जरिए मतदाता सूचियों पर कब्जा किया गया और बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को फैसलों से दरकिनार कर दिया गया।

खरगे ने कहा कि 145 विपक्षी सांसदों को निलंबित करके बनाए गए 2023 के चुनाव आयुक्त अधिनियम ने CEC को ऐसी कानूनी छूट दे दी है, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है।

खरगे ने स्पष्ट किया कि विपक्ष की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि वे दिल्ली में बैठकर कंप्यूटर के एक क्लिक से गरीबों, महिलाओं और युवाओं के मताधिकार छीने जाने से रोकने के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं।

खरगे के घर के बगीचे में रची गई पूरी 'लोकसभा' खरगे के आवास के बगीचे में आयोजित इस 'मॉक पार्लियामेंट' का मंच बिल्कुल असली लोकसभा की तर्ज पर तैयार किया गया था। पीछे लकड़ी का पैनल, सांसदों के बैठने के लिए अर्धचन्द्राकार व्यवस्था और शुरुआती तीन पंक्तियों में बकायदा माइक लगाए गए थे।