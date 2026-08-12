सेंट्रल जेल में बंद प्रज्वल रेवन्ना के पास से मिले मोबाइल फोन, देवगौड़ा के पोते की बढ़ी मुश्किलें

आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना को यौन उत्पीड़न, बलात्कार और पीड़ितों को डराने-धमकाने के जुर्म में अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद रेवन्ना के पास से क्राइम ब्रांच की छापेमारी के दौरान एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इस घटना के सामने आने के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों द्वारा जेल परिसर में की गई अचानक छापेमारी के दौरान प्रज्वल रेवन्ना को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। इस घटना के बाद क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जेल के अंदर प्रज्वल रेवन्ना तक मोबाइल फोन कैसे पहुंचा।

जेल परिसर में मोबाइल फोन मिलने की घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ड्यूटी में गंभीर लापरवाही के आरोप में जेल के सहायक अधीक्षक ईरन्ना रंगापुर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, जेल के मुख्य अधीक्षक अंशुच कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना को यौन उत्पीड़न, बलात्कार और पीड़ितों को डराने-धमकाने के जुर्म में अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उन पर हसन जिले के होलेनरासीपुरा स्थित अपने फार्महाउस पर काम करने वाली एक 48 साल की महिला के साथ बार-बार रेप करने और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का दोष सिद्ध हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए थे, जिसके बाद उन्हें उनकी पार्टी जनता दल (सेक्युलर) ने निलंबित कर दिया था। वे 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे और जर्मनी से लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

जेलों में VIP कल्चर पर फिर उठे सवाल

बेंगलुरु सेंट्रल जेल में किसी हाई-प्रोफाइल कैदी के पास से प्रतिबंधित सामग्री मिलने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले वर्ष 2024 में अपने एक फैन की हत्या के आरोप में इसी जेल में बंद कन्नड़ अभिनेता दर्शन का एक फोटो और वीडियो वायरल हुआ था। उसमें वे जेल के लॉन में बैठकर सिगरेट पीते और फोन पर बात करते दिखाई दे रहे थे। उस समय भी कई जेल अधिकारियों को निलंबित किया गया था और अभिनेता दर्शन को बेल्लारी सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया गया था।