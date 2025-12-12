Hindi NewsIndia NewsMNREGA Name Change Modi Cabinet PM Modi Cabinet Decisions
MNREGA Name Change: Modi Cabinet ने बदला मनरेगा का नाम | PM Modi Cabinet Decisions
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
Dec 12, 2025
