Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

20 करोड़ के ऑफर की बात सुन MLC हैरान, संजय राउत की बात पर दिया ऐसा रिप्लाई

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

राज्यसभा सांसद और शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) पार्टी के नेता संजय राउत ने कांग्रेस से महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य संंजय लिंगाडे को लेकर बड़ा दावा किया था। अब उनके इस दावे पर लिंगाडे ने प्रतिक्रिया दी है।

20 करोड़ के ऑफर की बात सुन MLC हैरान, संजय राउत की बात पर दिया ऐसा रिप्लाई

महाराष्ट्र में दल बदल को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। अब शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस एमएलसी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से एक एमएलसी को पार्टी बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था। अब कांग्रेस नेता ने उनके इस दावे पर हैरानी जाहिर की है। साथ ही रिप्लाई भी दिया है।

क्या था दावा

राउत ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (MLC) धीरज लिंगाडे को दल बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी राउत ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया, और न ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि लिंगाडे को धन की पेशकश किसने की थी और एमएलसी को किस पार्टी में शामिल होना था।

राउत ने दावा किया, 'आप पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों को तोड़ रहे हैं... लिंगाडे को 20 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। यह मेरी जानकारी में है।' उन्होंने कहा कि जो लोग यह नहीं समझते कि कहां रुकना है, उनका अंत बहुत दुखद होता है। राउत ने कहा कि यह सभी नेताओं पर लागू होता है।

क्या दिया रिप्लाई

एबीपी मराठी के अनुसार, लिंगाडे ने कहा कि राउत के बयान के बारे में टीवी से पता चला। उन्होंने कहा कि राउत महाविकास अघाड़ा के नेता हैं और मैं हैरान हूं कि अचानक उन्होंने ऐसा कैसा बयान दे दिया, लेकिन यह पूरी तरह से झूठ है और कोई ऑफर नहीं मिला है। एमएलसी ने कहा कि उनके बारे में किए गए दावे झूठ हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीति दल से ऑफर नहीं मिला है।

भाजपा भी मैदान में उतरी

भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने भी राउत के दावे को खारिज कर दिया। महाजन ने कहा कि राउत काल्पनिक आंकड़ों की बात करते रहते हैं। उन्होंने राउत पर तंज कसते हुए कहा कि शिवसेना (यूबीटी) को इसके बजाय अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक

बीते कुछ दिनों में कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के चलते शिवसेना यूबीटी में राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार शाम को अपने आवास मातोश्री पर पार्टी के सभी विधायकों की एक आपात बैठक बुलाई है। हाल ही में पार्टी के 9 में से 6 सांसदों ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को समर्थन देने का फैसला किया था।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Sanjay Raut Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।