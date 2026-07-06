20 करोड़ के ऑफर की बात सुन MLC हैरान, संजय राउत की बात पर दिया ऐसा रिप्लाई

राज्यसभा सांसद और शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) पार्टी के नेता संजय राउत ने कांग्रेस से महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य संंजय लिंगाडे को लेकर बड़ा दावा किया था। अब उनके इस दावे पर लिंगाडे ने प्रतिक्रिया दी है।

महाराष्ट्र में दल बदल को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। अब शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस एमएलसी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से एक एमएलसी को पार्टी बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था। अब कांग्रेस नेता ने उनके इस दावे पर हैरानी जाहिर की है। साथ ही रिप्लाई भी दिया है।

क्या था दावा राउत ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (MLC) धीरज लिंगाडे को दल बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी राउत ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया, और न ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि लिंगाडे को धन की पेशकश किसने की थी और एमएलसी को किस पार्टी में शामिल होना था।

राउत ने दावा किया, 'आप पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों को तोड़ रहे हैं... लिंगाडे को 20 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। यह मेरी जानकारी में है।' उन्होंने कहा कि जो लोग यह नहीं समझते कि कहां रुकना है, उनका अंत बहुत दुखद होता है। राउत ने कहा कि यह सभी नेताओं पर लागू होता है।

क्या दिया रिप्लाई एबीपी मराठी के अनुसार, लिंगाडे ने कहा कि राउत के बयान के बारे में टीवी से पता चला। उन्होंने कहा कि राउत महाविकास अघाड़ा के नेता हैं और मैं हैरान हूं कि अचानक उन्होंने ऐसा कैसा बयान दे दिया, लेकिन यह पूरी तरह से झूठ है और कोई ऑफर नहीं मिला है। एमएलसी ने कहा कि उनके बारे में किए गए दावे झूठ हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीति दल से ऑफर नहीं मिला है।

भाजपा भी मैदान में उतरी भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने भी राउत के दावे को खारिज कर दिया। महाजन ने कहा कि राउत काल्पनिक आंकड़ों की बात करते रहते हैं। उन्होंने राउत पर तंज कसते हुए कहा कि शिवसेना (यूबीटी) को इसके बजाय अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।