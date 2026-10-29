MLC क्या होता है और इसका चुनाव कैसे होता है? जानें एमएलसी और एमएलए में अंतर, विधान परिषद के सदस्य की सैलरी, सरकारी आवास, भत्ते, पेंशन और अधिकार। क्या MLC मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है? सब जानिए।

हुबली में कर्नाटक विधान परिषद (MLC) चुनावों में चार सीटें जीतने के बाद भाजपा नेताओं ने जश्न मनाया। (PTI फोटो)

देश के कई राज्यों में विधान परिषद यानी विधानमंडल के उच्च सदन के चुनाव के नतीजे आने के साथ ही एमएलसी की चर्चा भी तेज हो जाती है। राजनीति में एमएलसी का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमएलसी कौन होता है, उसे कौन चुनता है, उसके पास क्या अधिकार होते हैं और उसे कितनी सैलरी मिलती है? क्या एमएलसी भी विधायक की तरह सरकार बना सकता है या मंत्री बन सकता है? उसे सरकारी आवास, गाड़ी और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं या नहीं?

एमएलसी का पद समझने के लिए सबसे पहले राज्य की विधायिका की संरचना को समझना जरूरी है। भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी होती है। विधानसभा के सदस्य एमएलए कहलाते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। दोनों जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उनके चुनाव का तरीका, सदन की शक्तियां और कामकाज में भूमिका अलग-अलग होती है।

MLC क्या होता है? MLC का पूरा नाम Member of Legislative Council है। हिंदी में इसे विधान परिषद का सदस्य कहा जाता है। जिस तरह संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह कुछ राज्यों में भी विधायिका के दो सदन होते हैं। विधानसभा निचला सदन है, जबकि विधान परिषद उच्च सदन है। विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसके उलट विधान परिषद के सभी सदस्यों का चुनाव सीधे आम जनता नहीं करती। कुछ सदस्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, कुछ शिक्षकों और स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। कुछ को विधायक चुनते हैं, जबकि कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं।

विधान परिषद का उद्देश्य राज्य के कानून बनाने की प्रक्रिया में एक अतिरिक्त स्तर पर विचार-विमर्श करना है। इसमें शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। फिलहाल भारत के छह राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी काम करती है।

एमएलसी के पास क्या-क्या पावर होती हैं? एमएलसी के अधिकारों को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह केवल एक औपचारिक पद है, जबकि कुछ उसे विधायक के बराबर शक्तिशाली मानते हैं। वास्तविकता इन दोनों के बीच है। एमएलसी कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है और राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस कर सकता है। हालांकि, उसकी शक्तियां विधानसभा के सदस्य जैसी हर मामले में नहीं होतीं।

कानून बनाने में भूमिका जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां सामान्य विधेयक विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन विधेयक को कानून बनने की प्रक्रिया में दोनों सदनों की भूमिका और संविधान में निर्धारित नियम महत्वपूर्ण होते हैं।

सरकार से सवाल पूछने का अधिकार एमएलसी सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्रियों से सवाल पूछ सकता है। वह राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांग सकता है।

जनता की समस्याएं उठाने का अधिकार एमएलसी अपने निर्वाचन क्षेत्र या व्यापक जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठा सकता है। उदाहरण के लिए, वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, बिजली, किसानों की समस्याओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है। विधान परिषद के सदस्य स्थानीय निकायों, शिक्षकों और स्नातकों जैसे अलग-अलग समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बजट पर चर्चा, लेकिन सीमित वित्तीय अधिकार एमएलसी राज्य के बजट पर चर्चा में हिस्सा ले सकता है और सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवाल उठा सकता है। लेकिन धन विधेयक यानी मनी बिल के मामले में विधान परिषद की शक्तियां सीमित हैं। मनी बिल केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। विधानसभा से पारित होने के बाद इसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है, जहां परिषद अधिकतम 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें दे सकती है।

क्या एमएलसी सीएम या मंत्री बन सकता है? हां, एमएलसी मुख्यमंत्री और राज्य सरकार में मंत्री बन सकता है। संविधान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे केवल विधानसभा के सदस्य हों।

एमएलसी को कितनी सैलरी मिलती है? यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसका कोई एक जवाब पूरे देश पर लागू नहीं होता। एमएलसी की सैलरी और भत्ते संबंधित राज्य के कानूनों और नियमों के अनुसार तय होते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलने वाली रकम अलग-अलग हो सकती है।

एमएलसी की आमदनी को समझते समय तीन चीजों में अंतर करना जरूरी है:

मूल वेतन: पद के लिए निर्धारित मासिक सैलरी।

भत्ते: निर्वाचन क्षेत्र, कार्यालय, यात्रा, संचार और अन्य निर्धारित कार्यों के लिए मिलने वाली राशि।

सुविधाएं: आवास, चिकित्सा, यात्रा या दूसरी ऐसी सुविधाएं, जो नियमों के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं। इन तीनों को मिलाकर बनने वाली कुल राशि मूल वेतन से काफी अधिक हो सकती है। लेकिन हर भत्ता सीधे मिलने वाली नकद आय नहीं होता। कुछ भुगतान वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में होते हैं और कुछ पर निर्धारित शर्तें लागू होती हैं।

उत्तर प्रदेश में एमएलसी को कितनी रकम मिलती है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य को मूल वेतन और विभिन्न भत्तों को मिलाकर कुल लगभग 2.66 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं। एमएलसी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है। हालांकि, इस आंकड़े को समझते समय एक सावधानी जरूरी है। इसमें अलग-अलग मदों के भत्ते शामिल हैं।

एमएलसी को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? वेतन के अलावा एमएलसी को अपने कामकाज के लिए कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। हालांकि, इनका स्वरूप और सीमा राज्य के नियमों पर निर्भर करती है।

आवास की सुविधा: कुछ राज्यों में सदस्यों को राजधानी में सरकारी आवास, विधायक निवास या निर्धारित आवास भत्ता दिया जाता है। यह सुविधा सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होती।

यात्रा भत्ता: सदन की बैठकों, समिति की बैठकों और आधिकारिक कार्यों के लिए यात्रा संबंधी भत्ते या खर्च की प्रतिपूर्ति मिल सकती है। कुछ राज्यों में यात्रा की दूरी, श्रेणी और उद्देश्य के आधार पर अलग-अलग दरें लागू होती हैं।

चिकित्सा सुविधा: राज्य के नियमों के अनुसार सदस्य को सरकारी अस्पतालों में इलाज, चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति या अन्य निर्धारित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। परिवार के सदस्यों की पात्रता भी संबंधित नियमों पर निर्भर करती है।

टेलीफोन और संचार सुविधा: आधिकारिक कामकाज के लिए फोन, इंटरनेट या संचार संबंधी खर्चों पर भत्ता या निर्धारित सीमा तक प्रतिपूर्ति की व्यवस्था हो सकती है।

कार्यालय और सचिवीय सहायता: कुछ राज्यों में कार्यालय संबंधी खर्च, स्टेशनरी, कंप्यूटर या सचिवीय सहायता के लिए निर्धारित भत्ते दिए जाते हैं।

सदन और समिति की बैठकों का दैनिक भत्ता: निर्धारित बैठकों में शामिल होने पर नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता मिल सकता है। इसकी दर और पात्रता राज्य के हिसाब से अलग होती है।

पेंशन: पूर्व एमएलसी को पेंशन भी मिलती है। यूपी में एमएलसी को उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों के परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के तहत आजीवन पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।

एमएलसी का कार्यकाल कितने साल का होता है? विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधानसभा के विपरीत इसे भंग नहीं किया जाता। एमएलसी का सामान्य कार्यकाल छह साल होता है। हर दो साल में लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी सीटों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया जाता है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि विधान परिषद में एक साथ सभी सदस्यों का बदलाव न हो। इससे सदन में अनुभव और संस्थागत निरंतरता बनी रहती है। यदि किसी सदस्य की मृत्यु, इस्तीफे या अयोग्यता के कारण सीट खाली होती है, तो उपचुनाव या अन्य लागू प्रक्रिया के जरिए सीट भरी जा सकती है। ऐसी स्थिति में नए सदस्य का कार्यकाल सामान्य तौर पर पूरी छह साल की अवधि के बजाय शेष अवधि के अनुसार होता है।

MLC और MLA में क्या अंतर है? एमएलसी और एमएलए दोनों राज्य के विधायी निकाय के सदस्य हैं, लेकिन उनके बीच कुछ अहम अंतर हैं।

चुनाव का तरीका: एमएलए को विधानसभा क्षेत्र की जनता सीधे चुनती है। एमएलसी का चुनाव अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों और निर्वाचक मंडलों के जरिए होता है। कुछ सदस्यों का मनोनयन भी किया जाता है।

सदन: एमएलए विधानसभा का सदस्य होता है, जबकि एमएलसी विधान परिषद का सदस्य होता है।

कार्यकाल: विधानसभा का सामान्य कार्यकाल पांच साल होता है, हालांकि इसे पहले भंग किया जा सकता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छह साल होता है और लगभग हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

सरकार बनाने में भूमिका: मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। विधान परिषद में बहुमत होना सरकार बनाने के लिए जरूरी नहीं है।

कानून बनाने में भूमिका: दोनों सदन विधायी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, लेकिन विधानसभा के पास वित्तीय मामलों और सरकार की जवाबदेही के संदर्भ में ज्यादा शक्तियां हैं।

MLC का चुनाव कैसे होता है? समझिए पूरी प्रक्रिया विधान परिषद के चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इसकी सभी सीटों पर एक ही तरीके से मतदान नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का प्रावधान है। इसके तहत सदस्यों का चुनाव अलग-अलग वर्गों के निर्वाचक मंडलों से होता है।

विधान परिषद की सीटों को समझने के लिए इसे पांच हिस्सों में बांट सकते हैं।

1. स्थानीय निकायों से चुनाव

विधान परिषद की लगभग एक-तिहाई सीटों पर स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि मतदान करते हैं। इनमें नगर निगम, नगर पालिका और जिला स्तर के संबंधित स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इन सीटों पर आम जनता सीधे एमएलसी को वोट नहीं देती। इसके बजाय निर्धारित निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान करते हैं।

2. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद की लगभग एक-बारहवीं सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होती हैं। इन सीटों पर निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले और मतदाता सूची में पंजीकृत स्नातक मतदान करते हैं। सामान्य तौर पर संबंधित व्यक्ति के पास कम से कम तीन साल पहले प्राप्त स्नातक की डिग्री या कानून में निर्धारित समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं है, मतदाता के रूप में पंजीकरण भी जरूरी है।

3. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लगभग एक-बारहवीं सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित हैं। इन सीटों पर निर्धारित शैक्षणिक संस्थानों में जरूरी अवधि तक अध्यापन का अनुभव रखने वाले और संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत शिक्षक मतदान करते हैं। यहां भी हर शिक्षक अपने आप मतदाता नहीं बन जाता। उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के नियमों के तहत पात्रता पूरी करनी होती है।

4. विधायकों के जरिए चुनाव विधान परिषद की लगभग एक-तिहाई सीटों पर राज्य के विधायक मतदान करते हैं। इन सीटों के लिए मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत से होता है। इस व्यवस्था में विधानसभा के सदस्य उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में वोट देते हैं। इसलिए इन चुनावों में राजनीतिक दलों की संख्या, विधायकों का समर्थन और उम्मीदवारों के पक्ष में पड़ने वाले मत महत्वपूर्ण होते हैं।