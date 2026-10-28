कांग्रेस बैलेट पेपर पर भी नहीं जीती, पुराने साथी लेने लगे मजे; MLC चुनाव में हार

MLC चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा है। अब इसपर जनता दल सेक्युलर ने तंज कसा है कि कांग्रेस बैलेट पेपर पर हुए चुनाव में भी हार गई है। अभी दो और सीटों पर नतीजे घोषित होना बाकी हैं।

MLC चुनाव परिणाम घोषित हो रहे हैं और कांग्रेस को कर्नाटक में झटका लगा है। पार्टी ने JDS यानी जनता दल सेक्युलर के हाथों एक सीट गंवा दी है। खास बात है कि इस हार पर पार्टी ने बैलेट पेपर पर हुए चुनाव में हार पर तंज भी कस दिया है। फिलहाल, सभी सीटों पर नतीजे घोषित नहीं हुए हैं और राज्य के कुल चार निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हुई थी। फिलहाल, मतगणना जारी है और अब तक दो सीटों भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस गठबंधन जीत चुका है।

बैलेट पेपर पर हुए चुनाव में जेडीएस नेता एपी रंगनाथ ने बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस एमएलसी पुटन्ना को हराया है। एक ओर जहां रंगनाथ को 10 हजार 810 वोट मिले। जबकि, कांग्रेस प्रत्याशी पुटन्ना को महज 9 हजार 902 वोट ही मिल सके थे। वहीं,भाजपा के शशिल जी नमोशी ने उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है।

कांग्रेस पर कस दिया तंज खास बात है कि कांग्रेस लगातार बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग करती रही है और EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाती रही है। अब ताजा नतीजों के बाद जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी ने लिखा, 'राहुल गांधी सर, ईवीएम पर आरोप नहीं लगा पाएंगे इसबार। राज्य की मशीनरी आपके हाथों में है और पेपर बैलेट्स से हुए थे।'

उन्होंने लिखा, 'इसके बाद भी एनडीए के श्री एपी रंगनाथ बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी चुनाव जीत गए। अब जब पढ़े लिखे शिक्षकों ने आपकी सरकार की नाक के नीचे पेपर पर वोट किया है, तो आज क्या बहाना देंगे। पेपर चोरी का? एपी रंगनाथ और भाजपा और जेडीएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं।' खास बात है कि पहले कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर कर्नाटक में सरकार बना चुकी है।

बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 81.98 प्रतिशत मतदान हुआ था। कुल 27,405 मतदाताओं में से 22,468 ने वोट डाले। इनमें 21,056 मत वैध पाए गए, जबकि 1,857 मत अवैध घोषित किए गए।

बेंगलुरु की 2 सीटों पर भाजपा आगे इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दो और क्षेत्र में भाजपा आगे चल रही है। दक्षिण पूर्व स्नातक सीट पर भी कांग्रेस को झटका लगने के आसार हैं। खबर है कि यहां भाजपा उम्मीदवार केएम सुरेश कांग्रेस के शशि हुलिकुंते मठ से आगे चल रहे हैं। जबकि, उत्तर पूर्व शिक्षक सीट से भाजपा के शशिल जी नामजोशी ने जीत दर्ज कर ली है।

पश्चिम स्नातक क्षेत्र में भाजपा एमएलसी एसवी संकनूर आगे चल रहे हैं। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के मोहन लिंबिकाई से है। पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे दौर की मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार एसवी संकनूर ने कांग्रेस के मोहन लिंबिकाई पर पहली वरीयता के 3,556 मतों की बढ़त बना ली। संकनूर को 12,613 और लिंबिकाई को 9057 वोट मिले। उस समय तक करीब 28,000 मतों की गिनती हो चुकी थी।

कांग्रेस के लिए डबल झटका अब इसे कांग्रेस के लिए दोहरा झटका माना जा सकता है। पहला तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जहां लंबी कथित तनातनी के बाद मुख्यमंत्री में बदलाव हुआ है। हाल ही में यहां डीके शिवकुमार ने सीएम की जिम्मेदारी संभाली है। वहीं, SIR और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध के बीच पार्टी लगातार बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग कर रही है।