'बैलेट बॉक्स इस्तीफा दो...', PM मोदी के बाद अब किस मंत्री ने ली कांग्रेस की ‘0’ पर चुटकी
MLC Election Results: PM ने सर्च इमोजी के साथ लिखा कि 4 बड़े राज्यों - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक - में 28 सीटों पर MLC चुनाव हुए। ये चुनाव बैलेट पेपर के ज़रिए कराए गए। अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?
MLC Election Results: चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनावों में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को जीरो सीटें मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुटकी ली है। शाह ने बुधवार की देर शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा और लिखा, "कांग्रेस ने 28 में से कितनी सीटें जीती…"0" इसके आगे उन्होंने लिखा, "Ballot Box इस्तीफा दो..." इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें राहुल गांधी को दिखाया गया है, जिनके हाथों में एक तख्ती है और उस पर लिखा है कि बैलेट बॉक्स इस्तीफा दो।
दरअसल, ये पोस्ट तब आया है जब उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 28 सीटों पर हुए MLC चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक में तो कांग्रेस को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है, जबकि राज्य में उसी की सरकार है। कांग्रेस को वहां चार सीटों में से कम से कम एक या दो सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन वह एक भी सीट हासिल करने में विफल रही। विपक्षी गठबंधन ने वहां क्लीन स्वीप किया।
डीके शिवकुमार ने मानी नाकामी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को स्वीकार किया कि विधान परिषद चुनावों के नतीजे सत्तारूढ़ पार्टी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी-जनता दल सेक्युलर (भाजपा-जद(एस) गठबंधन के सभी चार सीटों पर कब्जा जमाने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा करेगी और सुधारात्मक कदम उठायेगी। शिवकुमार ने कहा कि पार्टी इस असफलता के कारणों की जांच करेगी और कमियों को दूर करेगी। उन्होंने कहा, "जनता ने हमें एक संदेश दिया है। हम उस संदेश का बहुत बारीकी से परीक्षण करेंगे और जो भी कमी रही है, उसे सुधारने पर काम करेंगे" उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी मतदाताओं के जनादेश का सम्मान करती है।
बिहार में सीटिंग सीट हारी
बिहार में भी कांग्रेस को राजद से तनातनी और मनमुटाव के कारण अपनी सीटिंग सीट हारनी पड़ी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष रहे मदन मोहन झा को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि वह कई बार से जीत रहे दरभंगा शिक्षक सीट जीतते रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की जीरो वाली हार पर मजे लिए हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कांग्रेस पर तंज कसा और पूछा कि 28 में से कितनी सीटें कांग्रेस ने जाती हैं।
प्रधानमंत्री ने सर्च इमोजी के साथ लिखा, "4 बड़े राज्यों - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक - में 28 सीटों पर MLC चुनाव हुए। ये चुनाव बैलेट पेपर के ज़रिए कराए गए। अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?" बता दें कि बुधवार को घोषित नतीजों के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं उत्तर प्रदेश में 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने छह सीटें और समाजवादी पार्टी ने तीन सीटें जीतीं। 2 सीटों पर काउंटिंग जारी है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।