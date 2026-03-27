हूडा को दिखाया था, क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर क्या बोलीं कांग्रेस विधायक रेणु बाला
राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कारण बताओ नोटिस मिलने पर कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने जवाब दिया है। अपने जवाब में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए ही वोट किया है। साथ ही रेणु बाला ने यह भी कहाकि मेरे खिलाफ अभियान चलाया गया है।
राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कारण बताओ नोटिस मिलने पर कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने जवाब दिया है। अपने जवाब में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए ही वोट किया है। साथ ही रेणु बाला ने यह भी कहाकि मेरे खिलाफ अभियान चलाया गया है। बता दें कि अभी तक कांग्रेस के तीन विधायकों ने अपना जवाब दिया है। बता दें कि 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान हरियाणा कांग्रेस के पांच विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है। इनमें से तीन विधायकों ने जवाब दिया है। रेणु बाला के अलावा, नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी और रतिया विधायक जरनैल सिंह ने क्रमश: 26 और 27 मार्च को अपना जवाब दिया था।
रेणु बाला ने क्या बताया
रेणु बाला ने कहाकि उन्होंने पार्टी के निर्देशों के मुताबिक उम्मीदवार करमवीर सिंह बौध को वोट दिया था। उन्होंने आगे कहाकि यहां तक कि उन्होंने अपना बैलट पेपर, भूपिंदर सिंह हूडा को भी दिखाया था। वह यह बैलट पेपर देखने के लिए अधिकृत थे। रेणु बाला ने आगे कहाकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बे-बुनियाद है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। सूत्रों ने बताया कि शैली चौधरी और जरनैल सिंह ने भी इसी तरह के जवाब दिए हैं। इन दोनों ने भी कहा है कि उन्होंने अपने वोट हूडा को दिखाए थे और उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। वहीं, पुनाहाना विधायक मोहम्मद इलियास और हातिन से विधायक मोहम्मद इजरायल ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।
मोहम्मद इजरायल ने क्या कहा
गुरुवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, इजरायल ने कहाकि जनता ही तय करेगी कि वह 2029 में चुनाव लड़ेगें या नहीं और किस पार्टी से उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कि जो कुछ भी मैंने किया, वह आपके विकास और आपके बच्चों के लिए था। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने यह निर्णय आपके सम्मान के लिए लिया था, किसी संपत्ति के लिए नहीं। उन्होंने यह भी कहाकि सरकार सबकी है। एक चीज महत्वपूर्ण है कि अगले चार सालों में आपको सम्मान मिले। आपका काम पूरा होगा। विकास होगा। पांच बार के विधायक मोहम्मद इलियास ने बुधवार को मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी से मुलाकात की थी।
पांच विधायकों को मिली है नोटिस
कांग्रेस ने 20 मार्च को अपने पांच विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। इसमें कहा गया कि उनके द्वारा क्रॉस-वोटिंग, पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराने का जानबूझकर प्रयास प्रतीत होती है। यह पार्टी के अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। नोटिस में आगे लिखा है कि यह आचरण पार्टी-विरोधी गतिविधियों के रूप में माना जाता है। यह पार्टी की एकता, अखंडता और वैचारिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर करता है। यह पार्टी के संविधान, नियम और स्थापित मानदंडों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। सात दिनों के भीतर उन्हें इसका जवाब देने के लिए कहा गया।
गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में खुली मतदान प्रणाली है। विधायक किसी भी तरह से वोट डालें, इसके लिए उनकी सदस्यता तो नहीं जाती। लेकिन हां, क्रॉस वोटिंग पर पार्टी अपने विधायकों पर ऐक्शन ले सकती है। इसलिए विधायकों को वोट डालने के बाद पार्टी के अधिकृत एजेंट को अपना बैलट पेपर दिखाना होता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।