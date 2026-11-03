अपनी ही सरकार के पीछे पड़ीं भाजपा विधायक, बोली- भ्रष्टाचार कम नहीं; CBI को घेरा

पनिहाटी से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रत्ना देबनाथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए दुष्कर्म कांड की पीड़िता की मां भी हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि राज्य में सरकार बदली है, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक रत्ना देबनाथ अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सरकार बदलने के बाद भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। खास बात है कि बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनी है। उन्होंने कहा है कि वह बेटी को न्याय दिलाने के लिए अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलने की तैयारी कर रहीं हैं।

देबनाथ ने रविवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा, 'भले ही सरकार बदल गई है, लेकिन अब भी वही लोग मौजूद हैं। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है।' देबनाथ ने आरजी कर दुष्कर्म और हत्याकांड की जांच को लेकर CBI के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठाए।

CBI जांच नहीं मांगने का दावा भाजपा विधायक ने कहा कि उनके परिवार ने कभी भी केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच में कोई प्रगति नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा, 'अगर अधिकारी अपना काम नहीं कर सकते तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।'

संदीप घोष की जमानत पर उठाए थे सवाल देबनाथ ने अक्टूबर में भ्रष्टाचार के एक मामले में अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को जमानत दिए जाने पर सवाल उठाए। साथ ही तब ऐलान कर दिया था कि सीबीआई दफ्तर तक मार्च निकाला जाएगा।

उन्होंने कहा, 'अगर उस समय सभी को गिरफ्तार कर लिया गया होता और साक्ष्यों को नष्ट नहीं होने दिया गया होता, तो स्थिति अलग हो सकती थी। हर मामले में आखिरी बार साथ देखे जाने के सिद्धांत को परखा जाता है। मेरी बेटी के साथ मौजूद लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। चिकित्सकों ने कहा है कि उसकी मौत आधी रात से सुबह छह बजे के बीच हुई। उस दौरान उसके साथ कौन था? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या इसलिए कि वे चिकित्सक हैं? मेरी बेटी भी चिकित्सक थी।'

उन्होंने कहा, 'वे लोग कौन थे, जिन्होंने सब कुछ इतनी जल्दी नष्ट करने का निर्देश दिया? तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव एन एस निगम और संदीप घोष... जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए। मुख्य साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।'

सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को घोष को जमानत दे दी थी। उन पर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं और अयोग्य उम्मीदवारों को प्रवेश दिलाने के लिए मेरिट अंकों में हेरफेर करने का आरोप है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 23 फरवरी के उस आदेश के खिलाफ घोष की याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।