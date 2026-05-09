तमिलनाडु से MLA गायब, समर्थन का फर्जी लेटर; विजय को अब तक कितने विधायकों का समर्थन

सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। विजय (Actor Vijay) की पार्टी टीवीके के पास वर्तमान में 107 विधायक हैं। विजय ने खुद दो सीटों से चुनाव जीता है, जिससे प्रभावी संख्या 108 से घटकर 107 रह गई है।

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति इस समय एक बेहद रोमांचक और अनिश्चितता की दौर से गुजर रही है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सत्ता की दहलीज पर तो खड़ी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर है। विपक्षी दलों के दांव-पेंच ने भी सरकार गठन की राह को कांटों भरा बना दिया है। एक ओर जहां राज्यपाल ने टीवीके के बहुमत के दावे को फिलहाल हरी झंडी नहीं दी है, वहीं दूसरी ओर एएमएमके (AMMK) और टीवीके के बीच समर्थन की फर्जी पत्र को लेकर कानूनी और सियासी जंग शुरू हो गई है।

तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। विजय की पार्टी टीवीके के पास वर्तमान में 107 विधायक हैं। विजय ने खुद दो सीटों से चुनाव जीता है, जिससे प्रभावी संख्या 108 से घटकर 107 रह गई है। बहुमत के लिए टीवीके को 11 विधायकों के अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों और वामपंथी दलों (CPI और CPI-M) के 4 विधायकों ने टीवीके को बिना शर्त बाहरी समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके बाद विजय भी का आंकड़ा 116 तक ही पहुंच गया। हालांकि, बहुमत का आंकड़ा अब 117 माना जा रहा है, क्योंकि विजय की एक सीट खाली होगी। इस एक या दो विधायक की कमी ने ही पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है।

पोचिंग के भी आरोप सरकार बनाने की इसी जद्दोजहद के बीच शुक्रवार को एक नया मोड़ आया। एएमएमके (AMMK) के महासचिव टीटीवी दिनाकरण ने टीवीके पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिनाकरण का आरोप है कि विजय की पार्टी ने उनके एकमात्र विधायक एस. कामराज का फर्जी समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। दिनाकरण ने आरोप लगाया कि विधायक कामराज शुक्रवार शाम 6:30 बजे से लापता हैं और उनका फोन बंद आ रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर विजय पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा, "विजय कहते थे कि वह दूसरों से अलग हैं, क्या वह इसी तरह अपनी सरकार शुरू करना चाहते हैं?"

टीवीके का पलटवार आरोपों के जवाब में टीवीके ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें विधायक कामराज खुद समर्थन पत्र लिखते नजर आ रहे हैं। पार्टी का कहना है कि कामराज ने स्वेच्छा से और दिनाकरण की सहमति से ही समर्थन दिया था। टीवीके ने दिनाकरण पर झूठ बोलने और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है।

सरकार गठन की इस अस्थिरता में छोटे दलों की भूमिका निर्णायक हो गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने से इनकार कर दिया है और डीएमके गठबंधन के साथ बने रहने का फैसला किया है। इससे विजय की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। वहीं, विदुथलाई चिरुथाईगल काची की भूमिका अभी भी सस्पेंस भरी बनी हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि वीसीके के दो विधायक विजय को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन पार्टी इस समर्थन के बदले कड़ी सौदेबाजी कर रही है। शनिवार सुबह तक वीसीके द्वारा समर्थन पत्र सौंपने की संभावना जताई जा रही है।