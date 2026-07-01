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विजय को CM बनने से रोकने को एमके स्टालिन ने बनाया था भाजपा वाला प्लान, बड़े नेता का दावा

Nisarg Dixit वार्ता, चेन्नई
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पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को CM सी जोसेफ विजय की सरकार पर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आगामी तीन से छह महीनों के भीतर जल्द ही विधानसभा के मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं।

विजय को CM बनने से रोकने को एमके स्टालिन ने बनाया था भाजपा वाला प्लान, बड़े नेता का दावा

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कषगम (TVK) सरकार के घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर खादर मोहिदीन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के इस दावे को झुठला दिया है कि उन्होंने टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय को सत्ता में आने से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।

मोहिदीन ने द्रमुक के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि उसने कट्टर प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशें भी नहीं की थीं। आईयूएमएल ने द्रमुक नेतृत्व वाले गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में उसने पाला बदल लिया और टीवीके को समर्थन दिया। इतना ही नहीं उसके बाद वह सरकार में भी शामिल हो गयी।

मीटिंग में क्या बात हुई

एक टीवी चैनल से बात करते हुए मोहिदीन ने कहा, 'जब टीवीके सरकार बनाने के लिए हमसे समर्थन मांग रही थी, तब मैंने आईयूएमएल के प्रदेश महासचिव अबू बकर के साथ स्टालिन से मुलाकात की थी। इसके ठीक एक दिन पहले ही श्री स्टालिन ने बयान जारी कर सरकार से सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया था, जो सही था। जब हमने उनसे आगे की रणनीति पूछी, तो उन्होंने बताया कि द्रमुक, ईपीएस को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार बनाने के लिए अन्नाद्रमुक से हाथ मिलाने की बातचीत कर रही है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और मैंने श्री अबू बकर से पूछा कि श्री स्टालिन हमें यह क्या बता रहे हैं।'

भाजपा के सहयोगी की बात सुन चौंके नेता

उन्होंने कहा, ' बाहर आने के बाद, मैंने अबू बकर से दोबारा पूछा और उन्होंने इसकी पुष्टि की। हम भाजपा को परोक्ष रूप से राज्य पर शासन करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, क्योंकि भाजपा, अन्नाद्रमुक की सहयोगी है।'

उन्होंने याद कर बताया, 'फिर अगले दिन भी हम स्टालिन से मिले, क्योंकि स्थिति अनिश्चित बनी हुई थी और हम पर टीवीके का समर्थन करने का दबाव बढ़ रहा था। स्टालिन ने हमें वीसीके अध्यक्ष और सांसद थोल थिरुमावलवन को मुख्यमंत्री बनाने के एक नये प्रस्ताव के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि थिरुमावलवन तो विधायक भी नहीं हैं, तब स्टालिन ने कहा कि उन्हें छह महीने के भीतर विधायक बनाया जा सकता है।'

DMK नहीं करती स्वीकार

द्रमुक ने अब तक अन्नाद्रमुक के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश के आरोप को बिना किसी आधार के महज एक मनगढ़ंत अफवाह बताकर खारिज किया है। यह दावा ऐसे समय में किया गया है, जब मुख्यमंत्री और टीवीके अध्यक्ष विजय बुधवार को सरकार का समर्थन करने वाले सभी दलों के नेताओं के साथ पहली बार बैठक करने जा रहे हैं। इसमें बाहर से समर्थन दे रहे दोनों वामपंथी दलों और सरकार में शामिल वीसीके तथा आईयूएमएल, दोनों को आमंत्रित किया गया है।

द्रमुक के नेतृत्व वाले मोर्चे से बाहर आ चुके वाइको के एमडीएमके को भी आमंत्रित किया गया है, और उम्मीद है कि यह बैठक बेहतर समन्वय स्थापित करेगी और नये नामकरण के साथ टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन को औपचारिक रूप देगी।

इससे पहले अन्नाद्रमुक के बागी कद्दावर नेता सीवी षणमुगम, माकपा महासचिव एम ए बेबी और राज्य सचिव पी षणमुगम, भाकपा राज्य सचिव एम वीरपांडियन और वीसीके के थिरुमावलवन जैसे नेता द्रमुक-अन्नाद्रमुक के अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर केवल विजय को सत्ता से दूर रखने के उद्देश्य से सरकार बनाने के प्रयास के बारे में बात कर चुके हैं। यह लेकिन पहली बार है, जब उस विफल रणनीति में स्टालिन के व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का नाम आया है, क्योंकि सहयोगियों ने इसे खारिज कर दिया था।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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