तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, कोलाथुर सीट से चुनाव हारे मुख्यमंत्री स्टालिन; TVK की जीत
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को तगड़ा झटका लगा है। वह कोलाथुर सीट से चुनाव हार गए हैं। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) पार्टी के उम्मीदवार वीएस बाबू को जीत मिली है।
MK Stalin Lost: तमिलनाडु की राजनीति में सोमवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी चुनाव हार गए हैं। उन्हें तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) पार्टी के उम्मीदवार वीएस बाबू ने हराया है। कोलाथुर से वीएस बाबू को 64 हजार से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि स्टालिन लगभग साढ़े सात हजार वोटों से पीछे रह गए।
तमिलनाडु में सोमवार को विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी रहने के बीच अभिनेता-नेता विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के उम्मीदवार 107 सीट पर सबसे आगे, जबकि 55 सीट पर दूसरे पायदान पर हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, दोपहर 2:35 बजे तक हुई मतगणना में टीवीके उम्मीदवार छह विधानसभा क्षेत्रों में 1,000 से भी कम वोट के अंतर से पीछे हैं।
आयोग के अनुसार, कुंभकोणम से पार्टी उम्मीदवार विनोद अपने निकटम प्रतिद्वंद्वी से महज 86 वोट, जबकि शोलावंदन से करुप्पैया एमवी 100 वोट और विक्रवंडी से विजय वदिवेल 102 वोट से पीछे हैं। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीट पर जीत जरूरी है। दोपहर 2:35 बजे तक हुई मतगणना में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने 57 सीट, जबकि विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने 51 सीट पर बढ़त हासिल की है।
वहीं, एडापड्डी विधानसभा सीट पर 25 में से 20 राउंड की मतगणना पूरी होने तक अन्नाद्रमुक उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री और तमिलनाडु विधान सभा में विपक्ष के नेता ई पलानीस्वामी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार प्रेमकुमार के. से 78058 मतों से आगे चल रहे हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था। मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हुई।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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