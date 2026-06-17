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'चीखें अभी सरकार तक नहीं पहुंच पाईं', सीएम विजय पर जमकर पर बरसे एमके स्टालिन

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व सीएम स्टालिन ने कहा कि लोगों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कॉल शीट कब आएगी? अपराधियों को बिना किसी डर के अपराध करने से रोकने के लिए क्या ठोस कार्रवाई की गई है?

'चीखें अभी सरकार तक नहीं पहुंच पाईं', सीएम विजय पर जमकर पर बरसे एमके स्टालिन

डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती घटनाओं को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री विजय पर तंज कसा और इस मुद्दे पर उनकी कथित चुप्पी पर सवाल उठाए। बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, मंगलवार को ही लगभग चार घटनाएं सामने आई हैं। स्टालिन ने अपने बयान में विजय के पिछले दावों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व उनके खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुशल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने सिंगापेन स्पेशल फोर्स का गठन करने की जानकारी भी दी थी। इसके बावजूद बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती घटनाओं के मामले में स्टालिन ने विजय को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या पीड़ित माता-पिता की चीखें अब भी सरकार तक नहीं पहुंच पाई हैं।

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स्टालिन बोले- कॉल शीट कब आएगी?

पूर्व सीएम स्टालिन ने पूछा, 'बार-बार यह दावा करने के बाद कि सक्षम अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और एक एसएसएफ बल का गठन किया गया है, क्या मुख्यमंत्री अभी भी उन माता-पिता की पीड़ा को नहीं सुन पा रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है?' उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कॉल शीट कब आएगी? अपराधियों को बिना किसी डर के अपराध करने से रोकने के लिए क्या ठोस कार्रवाई की गई है?

हालिया घटनाओं पर मुख्यमंत्री की चुप्पी को लेकर स्टालिन ने पूछा कि सुरक्षा को लेकर जनता में बढ़ती चिंता के बावजूद मुख्यमंत्री ने चुप्पी क्यों साध रखी है और वह इस मौन से बाहर कब आएंगे। इस सुझाव को खारिज करते हुए कि विपक्ष को छह महीने तक शांत रहना चाहिए, उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की लगातार निष्क्रियता और चुप्पी की वजह से द्रमुक एक बड़ा आंदोलन कर सकती है।

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एमके स्टालिन ने अपने बयान के अंत में हैशटैग 'व्हाई साइलेंट सीएम?' का उपयोग किया। उन्होंने सवाल किया, 'जब लोगों का जीवन और बच्चों की सुरक्षा खतरे में है, तो क्या आप मुझसे शांत रहने की उम्मीद करते हैं? या आप द्रमुक की ओर से एक बड़े आंदोलन को बुलावा दे रहे हैं?'

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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