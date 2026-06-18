इस इकलौती राज्यसभा सीट पर महामुकाबला! भाजपा-कांग्रेस दोनों का वॉकआउट; क्यों बनाई दूरी?
मिजोरम राज्यसभा चुनाव में BJP और कांग्रेस के वोटिंग से दूर रहने के फैसले से बड़ा उलटफेर हो गया है। अब इकलौती सीट के लिए सत्तारूढ़ ZPM और विपक्षी MNF में सीधी टक्कर है। जानें पूरा सियासी समीकरण।
मिजोरम की इकलौती राज्यसभा सीट के लिए चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। गुरुवार यानी आज हो रहे इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए मतदान प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया है। दोनों राष्ट्रीय दलों के इस रुख के बाद अब मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ 'जोरम पीपल्स मूवमेंट' (ZPM) और मुख्य विपक्षी दल 'मिजो नेशनल फ्रंट' (MNF) के बीच सिमट गया है।
मैदान में कौन-कौन हैं उम्मीदवार?
सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) ने इस सीट के लिए पार्टी प्रवक्ता के. लालत्लुआंगकिमा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने पेशे से वकील और लेखक जोथानसंगी हमार को चुनावी मैदान में उतारा है।
बीजेपी और कांग्रेस ने क्यों किया वोटिंग से किनारा?
40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा में समीकरण की बात करें तो बीजेपी के पास 2 और कांग्रेस के पास सिर्फ 1 विधायक है। दोनों ही पार्टियों ने बुधवार को आधिकारिक बयान जारी कर वोटिंग का हिस्सा ना बनने की पुष्टि कर दी।
प्रदेश बीजेपी नेताओं के मुताबिक, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। मिजोरम बीजेपी के अध्यक्ष के. बीछुआ और के. ह्रामो पार्टी के दो विधायक हैं, जो अब मतदान से दूर रहेंगे।
वहीं मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) ने भी वोट ना डालने का ऐलान किया है। कांग्रेस के एकमात्र विधायक सी. न्गुनलिआनचुंगा (लॉन्गतलाई वेस्ट से विधायक) मतदान नहीं करेंगे।
बुधवार को जारी एक बयान में कांग्रेस ने बताया कि उन्हें MNF की तरफ से समर्थन के लिए एक औपचारिक अनुरोध मिला था। हालांकि, कांग्रेस समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि MNF या सत्तारूढ़ ZPM में से किसी को भी समर्थन देने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को समर्थन देना ही होगा, क्योंकि इन दोनों ही क्षेत्रीय दलों के एनडीए (NDA) के साथ राजनीतिक संबंध हैं।
क्रॉस-वोटिंग को लेकर नया विवाद
चुनाव से ठीक पहले मंगलवार को उस वक्त एक नया विवाद खड़ा हो गया, जब ZPM के उम्मीदवार के. लालत्लुआंगकिमा का एक बयान सामने आया। एक स्थानीय टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अगर ZPM का कोई भी विधायक क्रॉस-वोटिंग करता है, तो उसे 'अमान्य' माना जाएगा। उनके इस बयान ने चुनाव से ऐन पहले सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है।
विधानसभा सचिवालय के अतिरिक्त सचिव लालथांगमाविया ने बताया कि विधायकों को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान की अनुमति दी गई है और मतगणना शाम पांच बजे शुरू होगी। उन्होंने कहा, ''मतदान के लिए सभी तैयारियां और सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मतों की गिनती विधानसभा भवन में होगी।'' मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा में जेडपीएम के 27, एमएनएफ के 10, भाजपा के दो और कांग्रेस का एक विधायक है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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