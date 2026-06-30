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पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष, क्या-क्या बताया गया

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एथेनॉल पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मंगलवार को अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से कहा गया कि पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाना, अभी प्रयोग के स्तर पर चल रहा है। इस पॉलिसी का असर, अगले साल तक स्पष्ट हो जाएगा।

पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष, क्या-क्या बताया गया

एथेनॉल पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मंगलवार को अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से कहा गया कि पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाना, अभी प्रयोग के स्तर पर चल रहा है। इस पॉलिसी का असर, अगले साल तक स्पष्ट हो जाएगा। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर देश भर में बहस चल रही है। कई लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने से पुराने वाहनों को नुकसान हो सकता है और ईंधन की क्षमता भी कम हो सकती है।

ई20 से डर कम करने की कोशिश
इस बीच, सरकार ने लोगों के डर को कम करने की कोशिश की है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इंजन को नुकसान पहुंचता है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि यह पॉलिसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों और बड़े पैमाने पर पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी। आज इस मुद्दे पर टिप्पणियां अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने कीं। यह टिप्पणी सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर बहस के दौरान आई। इस याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जो 2025-26 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल आवंटन से संबंधित था।

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसमें ‘एथेनॉल आपूर्ति वर्ष’ (ईएसवाई) 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट एक तेल विपणन कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि हाई कोर्ट का आदेश पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने की राष्ट्रीय नीति को अस्थिर कर देगा। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर नोटिस जारी किया।

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हाई कोर्ट ने क्या कहा था
कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने आदेश में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि यह कंपनियां एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग करने वाले एक समर्पित एथेनॉल निर्माता द्वारा सौंपी गई अर्जी पर विचार करें और उस पर निर्णय लें। हाई कोर्ट ने आगे कहा था कि सरकारी नीति के तहत जो एथेनॉल संयंत्र बनाए गए हैं और अनुबंध के अनुसार सिर्फ तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को ही एथेनॉल आपूर्ति के लिए बाध्य हैं, उन्हें ‘लॉन्ग-टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट’ (एलटीओए) के तहत मिलने वाले प्राथमिकता वाले आवंटन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

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तो अस्थिर हो जाएगी पॉलिसी
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहाकि ओएमसी को वीआईपीएन डिस्टिलरीज एंड शुगर्स के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश देने वाला हाई कोर्ट का आदेश राष्ट्रीय नीति को अस्थिर कर देगा। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहाकि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम अभी प्रायोगिक चरण में है और इस नीति का असर अगले साल तक और साफ हो जाएगा। वेंकटरमणी ने बताया कि एथेनॉल आपूर्ति के अनुबंध अक्टूबर 2025 में पूरे हो गए थे।

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उन्होंने कहाकि एथेनॉल आवंटन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर, 2025 को पूरी हो गई थी और 378 आपूर्तिकर्ताओं को कुल 1,050 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति के लिए आवंटन की जानकारी दी गई थी। इसमें से 18 जून तक वे 680 करोड़ लीटर की आपूर्ति कर चुके थे। उन्होंने कहाकि अगर किसी एक आपूर्तिकर्ता का कोटा बढ़ाया जाता, तो वैसी ही स्थिति वाले दूसरे आपूर्तिकर्ता भी बराबरी का दावा करते, जिससे कानूनी मुकदमों की बाढ़ आ जाती।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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