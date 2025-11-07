जहां से भी हिंदू आएंगे, उन्हें वोट का अधिकार दिलवाएंगे; बंगाल में SIR पर मिथुन चक्रवर्ती

संक्षेप: विपक्ष पर निशाना साधते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अफवाहें फैलाकर और लोगों को डराकर कुछ करने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले ही कह दिया है कि जहां से भी हिंदू आएंगे, उन्हें नागरिकता और वोट का अधिकार दिया जाएगा।

बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद बड़ा बयान दिया। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि मतदान जिस तरह हुआ है, उससे लगता है कि बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी। मिथुन ने कहा कि बीजेपी को बिहार में सत्ता में आना चाहिए क्योंकि यही एकमात्र पार्टी है जो अच्छा शासन दे सकती है। चक्रवर्ती ने साफ किया कि हम इस राज्य में किसी के खिलाफ नहीं हैं।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अफवाहें फैलाकर और लोगों को डराकर कुछ करने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले ही कह दिया है कि जहां से भी हिंदू आएंगे, उन्हें नागरिकता और वोट का अधिकार ठीक से दिया जाएगा। भारतीय मुस्लिम भी वोटिंग का अधिकार रखते हैं। फिर समस्या कहां है? उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, 'वे गैर-भारतीयों के लिए मिशन चला रहे हैं, तो वह अलग बात है। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं कर सके। वे हिंदुओं और सनातनियों के खिलाफ हैं।'