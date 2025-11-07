जहां से भी हिंदू आएंगे, उन्हें वोट का अधिकार दिलवाएंगे; बंगाल में SIR पर मिथुन चक्रवर्ती
बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद बड़ा बयान दिया। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि मतदान जिस तरह हुआ है, उससे लगता है कि बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी। मिथुन ने कहा कि बीजेपी को बिहार में सत्ता में आना चाहिए क्योंकि यही एकमात्र पार्टी है जो अच्छा शासन दे सकती है। चक्रवर्ती ने साफ किया कि हम इस राज्य में किसी के खिलाफ नहीं हैं।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अफवाहें फैलाकर और लोगों को डराकर कुछ करने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले ही कह दिया है कि जहां से भी हिंदू आएंगे, उन्हें नागरिकता और वोट का अधिकार ठीक से दिया जाएगा। भारतीय मुस्लिम भी वोटिंग का अधिकार रखते हैं। फिर समस्या कहां है? उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, 'वे गैर-भारतीयों के लिए मिशन चला रहे हैं, तो वह अलग बात है। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं कर सके। वे हिंदुओं और सनातनियों के खिलाफ हैं।'
2 करोड़ से अधिक फॉर्म बांटे
पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत के बाद से अब तक बूथ स्तर अधिकारियों ने 2 करोड़ से अधिक फॉर्म वितरित किए हैं। गणना प्रक्रिया के लिए राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में 80,681 बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, ‘गुरुवार रात आठ बजे तक पश्चिम बंगाल में 2.01 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।’ लगभग 7.66 करोड़ गणना प्रपत्र तैयार किए गए हैं। प्रत्येक मतदाता को 2 कॉपी प्राप्त होगी जिसमें से एक मुहर लगी पावती के साथ लाटाई जाएगी। एक निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में 23 साल बाद फिर से एसआईआर किया जा रहा है। इससे पहले राज्य में आखिरी बार 2002 में SIR हुआ था।